"Ностальгія за імперією": естонські футболісти вибачилися за вечерю з Карпіним (фото)

Асоціація футбольних вболівальників Естонії MTÜ Jalgpallihaigla засудила гравців за фото із тренером збірної Росії. Фанати нагадали про висловлювання Валерія Карпіна, який у 2014 році заявив, що "народився не в Естонії, а в Радянському Союзі".

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Після скандалу, який викликала фотографія футболістів збірної Естонії з російським тренером Валерієм Карпіним, Естонський футбольний союз опублікував спільну заяву футболістів Костянтина Васильєва, Сергія Зеньова та асистента головного тренера Андреса Опера. Про це повідомляє Postimees.

"Нам шкода через ситуацію, що склалася, і ми просимо вибачення всім, чиї почуття були зачеплені нашою вечерею і публікацією фотографії в соціальних мережах", — йдеться в заяві.

За словами футболістів, з Карпіним вони розмовляли виключно про футбол, а не про війну чи політику.

"Наша позиція щодо війни завжди залишалася незмінною — їй немає виправдання", — уточнили спортсмени.

Ексфутболіст Андрій Степанов 31 грудня виклав у Instagram фото за пивним столом з Карпіним та кількома естонськими гравцями.

[ + – ] Естонські футболісти за вечерею з Карпіним

Асоціація футбольних уболівальників країни MTÜ Jalgpallihaigla після публікації фото виступила із різкою критикою.

"Як громадяни Естонії та представники національної збірної вони несуть моральну відповідальність відстоювати ті самі цінності, за які виступає і естонська держава, і більша частина Європи. Відносини з високопоставленими російськими футбольними посадовими особами сьогодні неприйнятні", — йдеться у заяві вболівальників.

Обговорення цього випадку тривало у соцмережах та пресі. Критики нагадали про висловлювання Карпіна. У 2014 році нинішній тренер збірної Росії заявив, що "народився не в Естонії, а в Радянському Союзі", що він "радянська людина і відчуває ностальгію за колишньою імперією".

Масштабне російське вторгнення в Україні колишній футболіст прямо не коментував.

Валерій Карпін народився в естонському місті Нарва, де й розпочинав свою кар'єру. Крім російського та естонського громадянства, він також має громадянство Іспанії. Він провів у Прімері близько 10 років, виступаючи за такі клуби, як "Реал Сосьєдад", Валенсія" та "Сельта".

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