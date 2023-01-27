"Приглашаю в Бахмут": Зеленский раскритиковал МОК за позицию по россиянам (видео)

По словам украинского президента, глава МОК так и не смог объяснить, как он собирается защищать спорт от "пропаганды войны", разрешив спортсменам из РФ и Беларуси участвовать в соревнованиях.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призыв председателя Международного олимпийского комитета Томаса Баха касательно допущения российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже. Украинский лидер заявил, что во время войны не может идти речи о нейтральности.

Зеленский отметил, что диктаторы нередко пытаются использовать спорт в продвижении своих идеологий и добавил, что любое нейтральное знамя российских спортсменов "запятнано кровью".

[ + – ] Зеленский обратился к Томасу Баху

Президент также выразил разочарование позицией главы МОК, отметив, что так и не услышал от него, как можно защитить спорт от "пропаганды войны", если к олимпийским соревнованиям будут допущены представители России.

"Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, который просто неизбежен, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях", — сказал Зеленский.

Украинский лидер также упомянул о том, что начатая Российской Федерацией война против Украины унесла жизни сотен украинцев и украинок, которые могли бы внести свой вклад в мировой спорт.

"Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует", — заключил Владимир Зеленский.

Позиция МОК касательно спортсменов из РФ

В ноябре прошлого года глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал лидеров стран "Большой двадцатки" пересмотреть решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Бах заявил, что спорт не должен превращаться в политический инструмент и призвал глав G20 к "политическому нейтралитету" по данному вопросу.

"В отличие от слишком большого количества других войн и конфликтов в нашем мире, в отношении этой войны некоторые правительства начали решать, какие спортсмены будут допущены к участию в международных спортивных соревнованиях — а какие нет", — сказал председатель МОК.

25 января Томас Бах предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде-2024 в Париже даже в случае продолжения войны в Украине.

В Олимпийском комитете США завили, что российские и беларусские спортсмены могут быть допущены к грядущим Олимпийским играм, однако без использования флагов и прочей символики своих стран.

Реакция Украины на заявление Олимпийского комитета

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже если Международный олимпийский комитет все же допустит российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Об этом Гутцайт написал 26 января на своей странице в Facebook.

"Для всего украинского спортивного сообщества это принципиальный вопрос! В этом нас поддерживает и президент нашего государства, и все общество", — заявил глава НОК Украины.

Ранее Фокус также писал о том, что на чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне один из пророссийских болельщиков появился в футболке с символом "Z" на арену, а другие фанаты принесли запрещенные на мероприятии российские флаги, на одном из них был изображен Владимир Путин.