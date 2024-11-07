Дополнительные 70 тысяч гривен для военных: кому начисляют выплату и при каких условиях

Начисляются средства за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии соприкосновения на расстоянии первого эшелона обороны или наступления до ротного опорного пункта.

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Украинские защитники имеют право на выплату в размере 70 тысяч гривен. Несмотря на то, что в действующем законодательстве она определена как одноразовая, начислять военнослужащему ее могут несколько раз. Кто и при каких условиях может получить ее, изданию NV рассказал заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ с позывным "Адик".

По его словам, дополнительная выплата 70 000 грн для военнослужащих была введена для дополнительной мотивации бойцов, которые находятся в окопах. Она идет в дополнение к дополнительному вознаграждению из расчета 100 тыс. грн.

Это — единовременное вознаграждение на период действия военного положения, которое назначили в этом году. Впрочем, начислять ее могут за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии соприкосновения на расстоянии первого эшелона обороны или наступления до ротного опорного пункта.

"То есть военнослужащий, который выполняет боевые задачи на нуле, приобретает право не только на основное денежное обеспечение (20-30 тыс. грн в месяц) и дополнительное вознаграждение (100 тыс. грн в месяц), но и может получить право еще и на единовременное вознаграждение (70 тыс. грн)", — объясняет военный финансист.

Право на дополнительную выплату в размере 70 тыс. грн возникает в момент, когда в отчетном месяце достигнуто 30 дней выполнения соответствующего вида заданий.

"То есть, если к примеру, в сентябре военный выполнял соответствующие виды боевых задач 20 дней, а в октябре еще 15 дней, то именно по состоянию на конец октября такой военный приобретет право на выплату 70 тыс. грн (которая, соответственно, будет выплачена в ноябре), а также за ним сохраняется 5 неоплаченных дней", — комментирует Адик.

Он отметил, что если защитник снова пробудет 30 дней на передовой, то он снова получит право на выплату единовременного вознаграждения и так может быть несколько раз в год.

Напомним, что военнослужащие, получившие ранения в Украине, могут получать ежемесячную доплату, которая может достигать 100 тысяч гривен, в зависимости от продолжительности лечения. Эта выплата начинается с момента ранения или госпитализации и продолжается в течение процесса реабилитации.