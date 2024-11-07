Додаткові 70 тисяч гривень для військових: кому нараховують виплату та за яких умов

Нараховуються кошти за кожні 30 днів виконання бойових завдань на лінії зіткнення на відстані першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту.

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Українські захисники мають право на виплату у розмірі 70 тисяч гривень. Попри те, що у чинному законодавстві вони визначена як одноразова, нараховувати військовослужбовцю її можуть кілька разів. Хто і за яких умов може отримати її, виданню NV розповів заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ з позивним "Адік".

За його словами, додаткова виплата 70 000 грн для військовослужбовців була запроваджена для додаткової мотивації бійців, які перебувають в окопах. Вона йде в доповнення до додаткової винагороди з розрахунку 100 тис. грн.

Це — одноразова винагорода на період дії воєнного стану, яку призначили цього року. Втім, нараховувати її можуть за кожні 30 днів виконання бойових завдань на лінії зіткнення на відстані першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту.

"Тобто військовослужбовець, який виконує бойові завдання на нулі, набуває право не лише на основне грошове забезпечення (20−30 тис. грн на місяць) та додаткову винагороду (100 тис. грн на місяць), але й може набути право ще й на одноразову винагороду (70 тис. грн)", — пояснює військовий фінансист.

Право на додаткову виплату в розмірі 70 тис. грн виникає в момент, коли у звітному місяці досягнуто 30 днів виконання відповідного виду завдань.

"Тобто, якщо до прикладу, у вересні військовий виконував відповідні види бойових завдань 20 днів, а у жовтні ще 15 днів, то саме станом на кінець жовтня такий військовий набуде право на виплату 70 тис. грн (яка, відповідно, буде виплачена у листопаді), а також за ним зберігається 5 неоплачених днів", — коментує Адік.

Він зауважив, що якщо захисник знову пробуде 30 днів на передовій, то він знову набуде право на виплату одноразової винагороди і так може бути кілька разів на рік.

Нагадаємо, що військовослужбовці, які отримали поранення в Україні, можуть отримувати щомісячну доплату, що може сягати 100 тисяч гривень, залежно від тривалості лікування. Ця виплата розпочинається з моменту поранення або госпіталізації і триває протягом процесу реабілітації.