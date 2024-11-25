В органах прокуратури 524 прокурори мають інвалідність, — Гончаренко (фото)

За словами нардепа Олексія Гончаренка, до 10% загальної кількості прокурорів мають інвалідність.

В Україні 524 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це випливає з даних Офісу генерального прокурора, пише народний депутат від політичної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що в органах прокуратури України на зараз працює 831 працівник, який має статус особи з інвалідністю, із них — 524 прокурори. Безпосередньо в Офісі генерального прокурора працюють 66 працівників, які мають статус особи з інвалідністю, з яких 26 —прокурори. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є три працівники з інвалідністю, з них 2 прокурори.

Олексій Гончаренко додав, що загалом у обласних та окружних прокуратурах працює 762 таких особи, із них — 496 прокурорів. З цієї кількості статус особи з інвалідністю мають 8 перших заступників та заступників керівників обласних прокуратур. А от серед керівників обласних прокуратур працівники, які мають статус особи з інвалідністю, на цей час відсутні.

"Тобто до 10% прокурорів — інваліди", — додав народний депутат.

Нагадаємо, 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 51 прокурор Хмельницької області на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність. Пізніше генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку через скандал із фальшивими довідками про інвалідність. Службовці регіональних прокуратур масово оформлювали собі фіктивні довідки.

Згодом стало відомо, що керівники декількох прокуратур, які перебувають під слідством через фіктивні довідки про інвалідність та незаконне отримання підвищених пенсій, написали заяви про звільнення з посад. Вони отримали інвалідність заради підвищеної пенсії.