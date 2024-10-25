Скандал з "інвалідністю" прокурорів: про звільнення заявили ще 6 керівників, — генпрокурор

За словами Андрія Костіна, екссиловики, які написали заяву, отримали інвалідність заради підвищеної пенсії. Розпочато службове розслідування.

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Керівники ще шести прокуратур, які перебувають під слідством через фіктивні довідки про інвалідність та незаконне отримання підвищених пенсій, написали заяви про звільнення з посад. Йдеться про п’ять керівників обласних прокуратур Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей і керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Про це повідомили 25 жовтня на офіційному каналі Telegram Офісу генерального прокурора.

Наразі триває службове розслідування. Підозрюють, що посадовці незаконно придбали статуси осіб з інвалідністю та отримували пенсійні виплати. Генеральний прокурор Андрій Костін зазначає, що їм усім суд раніше призначив підвищені пенсії у зв'язку з вислугою років.

Також генпрокурор повідомив, що Рада прокурорів України підтримала внесення до Закону України "Про прокуратуру" змін, згідно з якими прокурори не зможуть отримувати пенсії одночасно із заробітною платою, а пенсію за вислугу років їм платитимуть лише після звільнення з роботи. Далі ініціативу мають підтримати на вищому рівні влади.

Нагадаємо, 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку через скандал із фальшивими довідками про інвалідність. Службовці регіональних прокуратур масово оформлювали собі фіктивні довідки, після чого Офіс генерального прокурора почав розслідування, а президент Володимир Зеленський заявив, що очікує швидких рішень від правоохоронців.

23 жовтня Фокус спитав думки політологів про те, в чому була головна помилка прокурора Андрія Костіна і хто може прийти йому на заміну.