Скандал с "инвалидностью" прокуроров: об увольнении заявили еще 6 руководителей, — генпрокурор

По словам Андрея Костина, экс-силовики, которые написали заявление, получили инвалидность ради повышенной пенсии. Начато служебное расследование.

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Руководители еще шести прокуратур, которые находятся под следствием из-за фиктивных справок об инвалидности и незаконного получения повышенных пенсий, написали заявления об увольнении с должностей. Речь идет о пяти руководителях областных прокуратур Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областей и руководителе специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Об этом сообщили 25 октября на официальном канале Telegram Офиса генерального прокурора.

Сейчас продолжается служебное расследование. Подозревают, что чиновники незаконно приобрели статусы лиц с инвалидностью и получали пенсионные выплаты. Генеральный прокурор Андрей Костин отмечает, что им всем суд ранее назначил повышенные пенсии в связи с выслугой лет.

Также генпрокурор сообщил, что Совет прокуроров Украины поддержал внесение в Закон Украины "О прокуратуре" изменений, согласно которым прокуроры не смогут получать пенсии одновременно с заработной платой, а пенсию за выслугу лет им будут платить только после увольнения с работы. Далее инициативу должны поддержать на высшем уровне власти.

Напомним, 22 октября генпрокурор Андрей Костин подал в отставку из-за скандала с фальшивыми справками об инвалидности. Служащие региональных прокуратур массово оформляли себе фиктивные справки, после чего Офис генерального прокурора начал расследование, а президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает быстрых решений от правоохранителей.

23 октября Фокус спросил мнения политологов о том, в чем была главная ошибка прокурора Андрея Костина и кто может прийти ему на замену.