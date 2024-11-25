В органах прокуратуры 524 прокурора имеют имеют инвалидность, — Гончаренко (фото)

По словам нардепа Алексея Гончаренко, до 10% общего количества прокуроров имеют инвалидность.

В Украине 524 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это следует из данных Офиса Генерального прокурора, пишет народный депутат от политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что в органах прокуратуры Украины в настоящее время работает 831 работник, который имеет статус лица с инвалидностью, из них — 524 прокурора. Непосредственно в Офисе генерального прокурора работает 66 работников, имеющих статус лица с инвалидностью, из которых 26 — прокуроры. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре есть три работника с инвалидностью, из них 2 прокурора.

Алексей Гончаренко добавил, что в целом областных и окружных прокуратурах работает 762 таких человека, из них — 496 прокуроров. Из этого количества статус лица с инвалидностью имеют 8 первых заместителей и заместителей руководителей областных прокуратур. А вот среди руководителей областных прокуратур работники, имеющие статус лица с инвалидностью, в настоящее время отсутствуют.

"То есть до 10% прокуроров — инвалиды", — добавил народный депутат.

Напомним, 16 октября журналист Юрий Бутусов сообщил, что 51 прокурор Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность. Позже генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку из-за скандала с фальшивыми справками об инвалидности. Служащие региональных прокуратур массово оформляли себе фиктивные справки.

Впоследствии стало известно, что руководители нескольких прокуратур, которые находятся под следствием из-за фиктивных справок об инвалидности и незаконного получения повышенных пенсий, написали заявления об увольнении с должностей. Они получили инвалидность ради повышенной пенсии.