Британские инструкторы начали обучать украинских бойцов применять комплекс NLAW

Вскоре украинские военные смогут сами тренировать своих побратимов обращаться с ПТРК NLAW

25 января в 184-м Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного (с. Старичи Львовской обл.) началась подготовка украинских военных к применению противотанковых комплексов NLAW. Об этом сообщает "АрміяInform".

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Около 2000 ПТРК NLAW шведского производства, напомним, Украине поставила Великобритания в рамках военной помощи.

Применять комплексы NLAW украинских военных учат британские инструкторы тренировочной миссии "ORBITAL". Они знакомят наших бойцов с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого оружия.

[ + – ] ПТРК NLAW, фото: Facebook/Павло Ткачук

"Вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами учить других украинских воинов" – сказал начальник 184-го Учебного центра генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Напомним, комплекс NLAW предназначен для поражения любой бронированной или обычной техники, вооружений и вертолетов на расстоянии от 20 до 800 м. Он способен пробить броню толщиной 500 мм. NLAW действует по принципу "выстрелил и забыл". Это означает, что оператору не нужно направлять ракету к цели на всем пути ее полета. Ракета сама рассчитывает траекторию, поправку на ветер и движение цели. В отличии от американских комплексов Javelin, конструкция ПТРК NLAW позволяет вести огонь по противнику из закрытых позиций, например из окна. Такая возможность весьма ценна в условиях городского боя.

Подробнее об этом комплексе, читайте в материале Фокуса "Javelin на минималках: на что способны британские ПТРК NLAW, переданные Украине".

Напомним, США рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе из-за угрозы нового российского вторжения в Украину.