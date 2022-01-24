Джо Байден обсуждает с НАТО размещение войск вблизи Украины

Штаты начинают проведение учений "Удар Нептуна — 22", в ходе которых будут продемонстрированы возможности противодействия РФ. Также планируется отработка ударов на дальних расстояниях.

Представители НАТО заявили, что отправляют свои корабли и истребители в Восточную Европу. Руководство США также ясно дало понять, что рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза, сообщает NBC News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Авианосец "Гарри Трумэн" и корабли его ударной группы проведут в Средиземноморье учения с отработкой ударов на дальние расстояния и противодействия подводным лодкам противника, об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он добавил, что учения "призваны продемонстрировать способность НАТО интегрировать высококлассные морские ударные возможности авианосной ударной группы для поддержки политики сдерживания и обороны Альянса".

По словам корреспондентов NBC News, Соединенные Штаты обсуждают размещение американских вооруженных сил в Восточной Европе со своими союзниками по НАТО, об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, в то время как президент Джо Байден взвешивает варианты ответа на российские угрозы Украине.

Окончательное решение Байденом еще не принято, но некоторое военное снаряжение могут начать перебрасывать в ближайшие дни, сообщил представитель американской администрации.

"НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех своих союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение в плане безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Варианты, которые предоставил ранее Байдену министр обороны США Ллойд Остин: полеты бомбардировщиков над восточноевропейским регионом, заходы кораблей в Черное море и переброска войск и военного оборудования из других частей Европы в Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны.

Ллойд Остин проинформировал президента США об имеющихся военных возможностях в в формате видеоконференции по каналу защищенной связи. Байден находился в этот момент в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль отклонил предложение провести трехсторонний саммит Украина-Россия-США по предложению Президента Владимира Зеленского. Военное напряжение вокруг украинских границ сохраняется из-за размещенных поблизости войск стотысячной российской группировки. Переговоры России с США и руководством стран НАТО о разрядке ситуации зашли в тупик.

Информация из конфиденциальных источников говорила о том, что председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить Путина отложить нападение на Украину как минимум до 20 февраля 2022 года, чтобы не отвлекать внимание мировой общественности от олимпийских игр, которые должны пройти в это время в Пекине.

Впоследствии, эта информация была опровергнута посольством КНР в России, китайские дипломаты сказали, что напряженность вокруг Украины может быть снижена только путем реализации Минских договоренностей.