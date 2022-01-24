Джо Байден обговорює з НАТО розміщення військ поблизу України

Штати розпочинають проведення навчань "Удар Нептуна — 22", під час яких будуть продемонстровані можливості протидії РФ. Також планується відпрацювання ударів на далеких відстанях.

Представники НАТО заявили, що відправляють свої кораблі та винищувачі до Східної Європи. Керівництво США також ясно дало зрозуміти, що розглядає можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу, повідомляє NBC News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Авіаносець "Гаррі Трумен" та кораблі його ударної групи проведуть у Середземномор'ї навчання з відпрацюванням ударів на далекі відстані та протидії підводним човнам супротивника, про це розповів прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Він додав, що навчання "покликані продемонструвати здатність НАТО інтегрувати висококласні морські ударні можливості авіаносної ударної групи для підтримки політики стримування та оборони Альянсу".

За словами кореспондентів NBC News, Сполучені Штати обговорюють розміщення американських збройних сил у Східній Європі зі своїми союзниками по НАТО, про це заявив високопосадовець американської адміністрації, тоді як президент Джо Байден зважує варіанти відповіді на російські загрози Україні.

Остаточне рішення Байденом ще не ухвалене, але деяке військове спорядження можуть почати перекидати найближчими днями, повідомив представник американської адміністрації.

"НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх своїх союзників, зокрема шляхом посилення східної частини Альянсу. Ми завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення в плані безпеки, зокрема шляхом зміцнення нашої колективної оборони", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Варіанти, які надав раніше Байдену міністр оборони США Ллойд Остін: польоти бомбардувальників над східноєвропейським регіоном, заходи кораблів у Чорне море та перекидання військ та військового обладнання з інших частин Європи до Польщі, Румунії та інших сусідніх з Україною країн.

Ллойд Остін поінформував президента США про наявні військові можливості у форматі відеоконференції каналом захищеного зв'язку. Байден перебував у цей момент у президентській резиденції в Кемп-Девіді, штат Меріленд.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль відхилив пропозицію провести тристоронній саміт Україна-Росія-США на пропозицію Президента Володимира Зеленського. Військова напруга навколо українських кордонів зберігається через розміщені поблизу війська стотисячного російського угруповання. Переговори Росії зі США та керівництвом країн НАТО про розрядку ситуації зайшли в глухий кут.

Інформація з конфіденційних джерел говорила про те, що голова КНР Сі Цзіньпін міг попросити Путіна відкласти напад на Україну як мінімум до 20 лютого 2022 року, щоб не відволікати увагу світової громадськості від олімпійських ігор, які мають відбутися в цей час у Пекіні.

Згодом ця інформація була спростована посольством КНР у Росії, китайські дипломати сказали, що напруженість навколо України може бути знижена лише шляхом реалізації Мінських домовленостей.