"Дратує, веде себе контрпродуктивно", — Politico про ставлення Білого дому до Зеленського

Поведінка українського лідера, як стверджують інсайдери видання, пояснюється тим, що він побоюється угоди США та Росії щодо окупованого Донбасу.

Позиція президента України Володимира Зеленського на тлі можливого вторгнення армії РФ почала дратувати союзників із Білого дому. Про це йдеться у статті американського видання Politico, яку підготували журналісти Алекс Уорд та Куїнт Форджі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Автори зазначають, що український президент Володимир Зеленський ще восени 2021 року "бив на сполох" про те, що російські війська можуть вторгнутися до України. Проте останнім часом глава держави "випромінює спокій" і запевняє президента США Джо Байдена в тому, що конфронтація з Москвою не така вже й страшна.

Джерело з оточення Володимира Зеленського повідомило, що президент побоюється, що США спеціально "роздмухують" загрозу вторгнення армії РФ в Україну для того, щоб отримати "більше свободи" перед укладенням угоди з Москвою щодо окупованого Донбасу.

Крім цього, як розповідають інсайдери, зміна настрою українського лідера пов'язана з гнівом щодо Вашингтона. В Офісі Зеленського вважають, що наказ Держдепу про евакуацію родичів дипломатів залякує населення України та негативно впливає на національну економіку.

Журналісти Politico також наголошують, що позиція Володимира Зеленського щодо можливого вторгнення РФ "діє на нерви" адміністрації Джо Байдена. Відразу три джерела в Білому домі стверджують, що Володимир Зеленський "дратує, приводить у сказ, і поводиться повністю контрпродуктивно".

Алекс Уорд – журналіст з питань національної безпеки. До приходу у видання Politico Алекс Уорд працював репортером, який висвітлював діяльність Білого дому на "Голосі Америки". Крім того, журналіст працював помічником директора Центру міжнародної безпеки імені Брента Скоукрофта при Atlantic Council.

Куїнт Форджі - працював позашатним кореспондентом видання The Wall Street Journal, а також помічником продюсера в Louisiana Public Broadcasting.

Нагадаємо, 28 січня президент України Володимир Зеленський давав прес-конференцію для іноземних журналістів, під час якої закликав Захід не нагнітати ситуацію навколо нашої країни. Як стверджував глава держави, повідомлення світових лідерів про швидке вторгнення армії РФ завдає шкоди українській економіці.

Також у ході прес-конференції Володимир Зеленський стверджував, що має більший обсяг інформації про можливе вторгнення РФ в Україну, ніж президент США Джо Байден.