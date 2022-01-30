"Мати всіх санкцій". Найжорсткіший стосовно РФ документ розглянуть у Сенаті США

За пакет економічних санкцій проти РФ незабаром можуть проголосувати у Сенаті США. Цей пакет ухвалили і демократи, і республіканці, заявив сенатор-демократ Боб Мендес.

Американський сенатор Боб Менендес, який очолює комітет з міжнародних відносин, заявив у неділю, 30 січня, що пакет економічних санкцій проти Росії можуть незабаром розглянути в Сенаті, оскільки США посилюють свою відповідь на загрозу вторгнення Росії до України, повідомляє Forbes.

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Переговори про законопроект щодо економічних санкцій проти Росії ведуть разом і республіканці, і демократи. Пакет санкцій включає як санкції напередодні вторгнення, так і "руйнівні санкції", якщо Росія все-таки вторгнеться в Україну. Цей законопроект незабаром буде направлений до Сенату, заявив сенатор Боб Мененедес в ефірі телеканалу CNN у неділю, 30 січня, де він давав інтерв'ю разом із сенатором-республіканцем Джимом Рішем.

Менендес назвав законопроект "матір'ю всіх санкцій", який включає множинні санкції проти найбільших банків Росії та подальшу військову допомогу Україні. Сенатор-демократ заявив, що в Сенаті є двопартійна згода щодо пакету санкцій. Також Менендес уточнив, що новий законопроект вони розробляли незалежно один від одного із Джимом Рішем.

Законопроект, який включає санкції проти Росії може бути прийнятий вже цього тижня.

Водночас заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила в ефірі телеканалу CBS, що превентивні санкції проти Росії не вводитимуть, оскільки вони не принесуть потрібного ефекту. Їх запровадять лише у разі вторгнення РФ до України.

Раніше цього місяця Сенат проголосував проти іншого пакету санкцій, спрямованих проти Росії у зв'язку з газопроводом "Північний потік — 2", і Менендес тоді закликав проголосувати проти, щоб дочекатися цілеспрямованішого пакету санкцій, пов'язаного з російською агресією в Україні.

Нагадуємо, що позиція Володимира Зеленського на тлі можливого вторгнення Росії в Україну почала дратувати Білий дім. Про це йдеться у статті американського видання Politico.