Отключение от SWIFT и остановка Северного потока-2: ЕК допускает жесткие санкции против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен напомнила, что Россия тесно связана экономически с ЕС, поэтому следующие санкции сильно ударят по Москве.

Евросоюз допускает исключение России из системы SWIFT и остановку "Северного потока-2", если Москва вторгнется в Украину. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает CNN.

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"Когда речь идет о санкциях, включая убийство обсуждаемого трубопровода "Северный поток-2" и исключение России из SWIFT, сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру, — если Москва вторгнется в Украину, со стола ничего не убрано (ничего не снято с обсуждения)", — заявила фон дер Ляен.

Политик напомнила, что Еврокомиссия занимается разработкой и формированием санкций. Также глава ЕК отметила тесные экономические связи ЕС и России — между странами осуществляется около 40% торговли и товаров.

По словам фон дер Ляен, Евросоюз — один из самых крупных иностранных инвесторов в РФ. Со стран ЕС поступает 75% прямых иностранных инвестиций. Глава ЕК уверена, что такие показатели являются сильными рычагами влияния на Москву, которая ощутит сильный удар при эскалации в Украине.

Напомним, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс также высказался на счет запуска "Северного потоа-2". По его словам, российский газопровод не заработает в случае усиления агрессии РФ против Украины.

В то же время Запад опасается, что в случае отключения Москвы от системы SWIFT Россия ограничит поставки энергии.