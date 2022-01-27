"Северный поток-2" не заработает в случае вторжения России в Украину, - Госдеп США

Введение в эксплуатацию газопровода является для США, Германии и трансатлантического сообщества "рычагом воздействия" на Россию.

Если Россия вторгнется в Украину, то газопровод "Северный поток-2" не будет реализован. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс 26 января в эфире радиостанции NPR, передает DW.

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"Я хочу быть предельно ясным: если Россия так или иначе вторгнется в Украину, "Северный поток-2" не будет продвигаться вперед", — отметил дипломат.

Прайс напомнил, что в настоящее время газопровод еще не работает, и его запуск является для Соединенных Штатов, Германии и трансатлантического сообщества "рычагом воздействия" на Российскую Федерацию, а не рычагом воздействия Кремля на Запад.

Дипломат не сообщил подробности, но подчеркнул, что вместе с Германией США будут работать над тем, чтобы принять необходимые меры для заморозки российского проекта.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины было закончено в сентябре 2021 года. В середине ноября прошлого года Федеральное агентство по сетям Германии приостановило процедуру сертификации газопровода. В компании заявили, что она станет возможной лишь после того, как оператор Nord Stream 2 AG предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления "СП-2".

Власти Германии отмечают, что газопровод не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства.

Ранее глава Госдепа назвал "Северный поток-2" рычагом влияния на Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что трубопровод служит рычагом влияния для Германии, США и союзников, но не для России.

Напомним, в связи с наращиванием Россией своих войск на границе с Украиной и в Беларуси США и страны ЕС неоднократно обещали Москве жесткие санкции в случае вторжения в нашу страну.

20 января Байден пообещал "катастрофу для России" в случае вторжения в Украину. Президент США заявил, что за такие действия Россия столкнется с самыми жесткими санкциями за всю свою историю.

Недавно Байден подтвердил введение санкций против Путина в случае нападения РФ на Украину.

В ЕС также пригрозили России "невиданными ранее санкциями" в ответ на агрессию против Украины.

Великобритания также собирается усилить санкции против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что объяснил лично Путину о разрушительных последствиях санкций для экономики России, которые подготовили в ЕС и НАТО.