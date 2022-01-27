"Північний потік-2" не запрацює в разі вторгнення Росії в Україну, — Держдеп США

Введення в експлуатацію газопроводу є для США, Німеччини та трансатлантичного співтовариства "важелем впливу" на Росію.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, то газопровід "Північний потік-2" не буде реалізовано. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс 26 січня в ефірі радіостанції NPR, повідомляє DW.

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"Я хочу бути гранично зрозумілим: якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не просуватиметься вперед", — зазначив дипломат.

Прайс нагадав, що наразі газопровід ще не працює, і його запуск є для Сполучених Штатів, Німеччини та трансатлантичної спільноти "важелем впливу" на Російську Федерацію, а не важелем впливу Кремля на Захід.

Дипломат не повідомив подробиці, але наголосив, що разом із Німеччиною США працюватимуть над тим, щоб вжити необхідних заходів для замороження російського проєкту.

Нагадаємо, будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України було закінчено у вересні 2021 року. У середині листопада минулого року Федеральне агентство з мереж Німеччини призупинило процедуру сертифікації газопроводу. У компанії заявили, що вона стане можливою лише після того, як оператор Nord Stream 2 AG надасть документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління "ПП-2".

Влада Німеччини зазначає, що газопровід не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства.

Раніше глава Держдепу назвав "Північний потік-2" важелем впливу на Росію. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що трубопровід слугує важелем впливу для Німеччини, США та союзників, але не для Росії.

Нагадаємо, у зв'язку з нарощуванням Росією своїх військ на кордоні з Україною і в Білорусі США та країни ЄС неодноразово обіцяли Москві жорсткі санкції у разі вторгнення в нашу країну.

20 січня Байден пообіцяв "катастрофу для Росії" у разі вторгнення в Україну. Президент США заявив, що за такі дії Росія зіткнеться з найжорсткішими санкціями за всю свою історію.

Нещодавно Байден підтвердив запровадження санкцій проти Путіна в разі нападу РФ на Україну.

У ЄС також пригрозили Росії "небаченими раніше санкціями" у відповідь на агресію проти України.

Великобританія також збирається посилити санкції проти Росії. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що особисто пояснив Путіну про руйнівні наслідки санкцій для економіки Росії, які підготували в ЄС і НАТО.