Байден підтвердив запровадження санкцій проти Путіна в разі нападу РФ на Україну (відео)

У ході імпровізованої пресконференції з журналістами глава Білого дому назвав можливе вторгнення РФ в Україну "наймасштабнішим із часів Другої світової війни".

Президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що в разі вторгнення російських військ в Україну на Путіна чекають персональні санкції, які американський лідер підтримає особисто. На уточнювальне запитання, чи слід очікувати на вторгнення військ Путіна, Байден відповів: "подивимося", повідомляє CNN.

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Росію чекають тяжкі наслідки, якщо вона наважиться вторгнутися до України. Наслідки всесвітнього масштабу, як в економічному, так і політичному плані, додав Джо Байден.

"Це може стати наймасштабнішим вторгненням із часів Другої світової війни. Проте стверджувати, що це станеться напевно — те саме, що гадати на кавовій гущі. Завжди є ймовірність, що стабільні та передбачувані відносини з Росією продовжаться", — уточнив Байден.

Журналісти підстерегли президента США в бутику модного одягу й аксесуарів Honey Made, що розташований на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Там Джо Байден дав невелику імпровізовану пресконференцію.

Раніше Фокус повідомляв, що президент США в найближчі кілька днів збирається провести два секретні брифінги з представниками Сенату та Палати представників. Відомо, що обговорюватимуть санкції проти Росії, які передбачають запровадити законодавці США в разі продовження агресії Кремля проти України, а також перекидання американських військ до Східної Європи.

Вісім із половиною тисяч американських військовослужбовців нині приведено в стан бойової готовності, і вони очікують наказу командування про перекидання до Східної Європи. Вони посилять східний фланг НАТО в разі загострення ситуації в регіоні. Але безпосередньо на українській території участі в бойових діях не братимуть.

Імовірність вторгнення російських військ в Україну вважає реальною приблизно половина українців, як показало соцопитування. Кількість громадян, які вважають, що російсько-українська війна можлива, лише трохи змінилася з початку грудня 2021 року, коли зазвучали перші застереження Україні про кремлівські плани з боку представників американської адміністрації.