У Байдена проведуть секретні брифінги через загрозу вторгнення РФ в Україну

За інформацією журналістів, на зустрічі буде присутня адміністрація Пентагону, лідери країн НАТО та американські парламентарії.

Адміністрація президента США Джо Байдена проведе сьогодні, 25 січня 2022 року два секретні брифінги з американськими демократами та республіканцями, які представляють Сенат та Палату представників. Основна тема обговорення, як припускають журналісти, є можливим розгортанням додаткових військ США у Східній Європі, повідомляє CNN.

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Брифінги відбуваються на тлі продовження розгортання російських військ поблизу українського кордону.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер і спікер Палати представників Ненсі Пелосі запросили на брифінги, ймовірно, всіх членів кожної з своїх палат. За словами джерела в американській адміністрації, Шумер попросив провести таємний брифінг для всіх 100 сенаторів.

За останні дні керівництво Білого Дому провело зустрічі майже з двома десятками сенаторів, на яких були присутні держсекретар США Ентоні Блінкен та його заступник Венді Шерман.

Тим часом, влада США попереджає, що вторгнення Росії в Україну, яке раніше розглядалося як потенційна загроза, тепер може стати неминучим. Двома днями раніше Держдеп скоротив штат співробітників посольства США у Києві, а також розпочав евакуацію сімей американських дипломатів.

24 січня Джо Байден зробив секретний відеодзвінок і зв'язався з європейськими лідерами. Відома лише тема обговорення — які дипломатичні зусилля слід зробити, і як покарати Кремль, якщо Росія нападе на Україну.

Білий дім поширив офіційну заяву з попередженням про те, що агресія проти України призведе до серйозних наслідків, включаючи економічні витрати, а також до військового посилення східного крила сил НАТО в Європі.

Керівництво США висловило готовність запровадити у разі початку вторгнення на українську територію економічні санкції, які повністю ізолюють Росію від західної економіки.

Минулого тижня Байден припустив, що серед лідерів країн НАТО будуть деякі розбіжності у думках, які санкції слід запроваджувати, якщо російська агресія продовжиться, але до окупації української території не дійде.

Трьома днями раніше Байден обговорював зі своїм військовим керівництвом можливе перекидання американських військ до Європи. Варіанти розміщення військовослужбовців безпосередньо в Україні або їхня участь у бойових діях на українській території не розглядалися.

Раніше Фокус повідомляв, що МЗС України назвало евакуацію частини персоналу та сімей дипломатів з посольства США в Києві "передчасною".

Політичні аналітики вважають, що на основі вимог, які Кремль висунув країнам НАТО, неможливо укласти жодну політичну угоду.

Водночас, міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що ймовірність російського вторгнення низька, оскільки росіянам не вдалося створити на українському кордоні жодного повноцінного ударного угруповання.