У Байдена проведут секретные брифинги из-за угрозы вторжения РФ в Украину

По информации журналистов, на встрече будет присутствовать администрация Пентагона, лидеры стран НАТО и американские парламентарии.

Администрация президента США Джо Байдена проведет сегодня, 25 января 2022 года два секретных брифинга с американскими демократами и республиканцами, представляющими Сенат и Палату представителей. Основная тема обсуждения, как предполагают журналисты, возможное развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе, сообщает CNN.

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Брифинги проходят на фоне продолжения развертывания российских войск поблизости от украинской границы.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пригласили на брифинги, предположительно, всех членов в каждой из своих палат. По словам источника в американской администрации, Шумер попросил провести секретный брифинг для всех 100 сенаторов.

За последние дни руководство Белого Дома провело встречи почти с двумя десятками сенаторов, на которых присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Венди Шерман.

Тем временем, власти США предупреждают, что вторжение России в Украину, которое ранее рассматривалось как потенциальная угроза, теперь может стать неизбежным. Двумя днями ранее Госдеп сократил штат сотрудников посольства США в Киеве, а также начал эвакуацию семей американских дипломатов.

24 января Джо Байден сделал секретный видеозвонок, и связался с европейскими лидерами. Известна лишь тема обсуждения — какие дипломатические усилия следует предпринять, и как нужно наказать Кремль, если Россия нападет на Украину.

Белый дом распространил официальное заявление с предупреждением о том, что агрессия против Украины приведет РФ к серьезным последствиям, включая экономические издержки, а также к военному усилению восточного крыла сил НАТО в Европе.

Руководство США высказало готовность ввести в случае начала вторжения на украинскую территорию экономические санкции, которые полностью изолируют Россию от западной экономики.

На прошлой неделе Байден предположил, что среди лидеров стран НАТО будут некоторые разногласия во мнениях, какие санкции следует вводить, если российская агрессия продолжится, но до оккупации украинской территории дело не дойдет.

Тремя днями ранее Байден обсуждал со своим военным руководством возможную переброску американских войск в Европу. Варианты размещения военнослужащих непосредственно в Украине, или их участие в боевых действиях на украинской территории не рассматривались.

Ранее Фокус сообщал что МИД Украины назвал эвакуацию части персонала и семей дипломатов из посольства США в Киеве "преждевременной".

Политические аналитики полагают, что на базе требований, которые Кремль выдвинул странам НАТО, невозможно заключить никакое политическое соглашение.

В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что вероятность российского вторжения низкая, поскольку россиянам не удалось создать на украинской границе ни одной полноценной ударной группировки.