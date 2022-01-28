Відключення від SWIFT і зупинка "Північного потоку-2": ЄК допускає жорсткі санкції проти Росії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Росія тісно пов'язана економічно з ЄС, тому наступні санкції сильно вдарять по Москві.

Євросоюз допускає вилучення Росії із системи SWIFT і зупинку "Північного потоку-2", якщо Москва вторгнеться в Україну. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає CNN.

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"Коли йдеться про санкції, включаючи вбивство трубопроводу "Північний потік-2", що обговорюється, і виключення Росії зі SWIFT, мережі з високим рівнем безпеки, яка об'єднує тисячі фінансових установ по всьому світу, — якщо Москва вторгнеться в Україну, зі столу нічого не прибрано (нічого не знято з обговорення)", — заявила фон дер Ляєн.

Політикиня нагадала, що Єврокомісія займається розробкою та формуванням санкцій. Також глава ЄК наголосила на тісних економічних зв'язках ЄС і Росії — між країнами здійснюється близько 40% торгівлі та товарів.

За словами фон дер Ляєн, Євросоюз — один із найбільших іноземних інвесторів у РФ. Із країн ЄС надходить 75% прямих іноземних інвестицій. Глава ЄК упевнена, що такі показники є сильними важелями впливу на Москву, яка відчує сильний удар під час ескалації в Україні.

Нагадаємо, офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс також висловився щодо запуску "Північного потоку-2". За його словами, російський газопровід не запрацює в разі посилення агресії РФ проти України.

Водночас Захід побоюється, що в разі відключення Москви від системи SWIFT Росія обмежить постачання енергії.