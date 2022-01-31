ЄС готовий до припинення постачання російського газу на тлі можливого вторгнення РФ в Україну

Брюссель, як зазначає голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, може затвердити заходи експортного контролю проти Москви, якщо Росія не відмовиться від агресії щодо України.

Країни Європейського Союзу готові співпрацювати зі США, Катаром і Азербайджаном щодо імпорту палива, якщо Росія на тлі можливого вторгнення в Україну обмежить або припинить постачання свого газу. Про це у своєму блозі повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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За його словами, Росія сьогодні веде "війну нервів", тому країни Європейського Союзу повинні вберегти свої (нерви — ред.).

Жозеп Боррель нагадав, що офіційний Брюссель виступає за дипломатичне врегулювання конфлікту, проте Кремль продовжує нагнітати ситуацію. У своєму блозі глава дипломатії ЄС попередив, що європейські країни готові до можливого обмеження або скорочення Росією постачання газу.

"Ми готові до того, що дипломатія зазнає невдачі, і розглядаємо всі варіанти. Це включає підвищення нашої стійкості, у тому числі шляхом співпраці з такими партнерами як США, Катар і Азербайджан щодо постачання газу", — продовжив Боррель і зазначив, що світ сьогодні переживає найнебезпечніший період із моменту закінчення "Холодної війни".

У плані стримування подальшої агресії РФ проти України країни ЄС, за словами голови дипломатії, просунулися в підготовці "високоефективної відповіді, яка завдасть серйозних збитків російській економіці та фінансовій системі".

Жозеп Боррель також анонсував запровадження можливих заходів експортного контролю щодо Москви, якщо Кремль не відмовиться від своєї агресивної політики.

"Заходи експортного контролю матимуть довгостроковий ефект, позбавляючи Росію продукції, необхідної їй для реалізації своїх стратегічних амбіцій... ЄС не відмовиться від своєї підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення. Україна — наш партнер і сусід: її безпека — це наша безпека", — додав глава європейської дипломатії.

Підсумовуючи, Жозеп Боррель підтримав позицію президента Володимира Зеленського та закликав лідерів західних країн "не допускати паніки" на тлі можливого вторгнення армії РФ в Україну.

Нагадаємо, 28 січня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн допустила відключення Росії від системи SWIFT і зупинку "Північного потоку-2", якщо Москва зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. За словами дипломатки, нові обмеження сильно вдарять по Кремлю, оскільки Москва економічно пов'язана з Європою.

30 січня з'явилася інформація про те, що Сенат США розгляне новий пакет санкцій проти Росії. Як зазначив сенатор Боб Мендес, документ передбачає запровадження "руйнівних обмежень" щодо РФ, якщо Москва розпочне широкомасштабні бойові дії проти України.