В США рассказали, почему Европа не может заменить российский газ американским

Большая часть американского сжиженного газа уже продана и даже если его развернуть, Евросоюзу не хватит LNG-терминалов для разгрузки, пишет деловое издание Wall Street Journal.

На фоне постоянной угрозы вторжения России в Украину, США пытаются обеспечить Европу своим газом на случай прерывания поставок топлива. Уже не первый год американцы убеждают европейцев отказаться от российского газа, а администрация Трампа даже называла американский газ "молекулами свободы". Но сейчас администрация Байдена мало что может предложить Европе в качестве топливной альтернативы российскому газу. Большая часть газа уже продана другим странам, а с другой стороны некоторые европейские государства не могут принять импортируемый из США газ, так как нет специальных терминалов для его приема, сообщает Wall Street Journal.

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"США и ЕС работают над продолжением поставок газа из разных источников по всему миру, чтобы избежать перебоев с поставками, в том числе таких, которые могут возникнуть в результате российского вторжения в Украину", — говорится в совместном сообщении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена.

Россия обычно удовлетворяет примерно 40% общего спроса на природный газ в Европе. Эксперты не верят, что поставки сократятся в случае нападения России на Украину, ведь для россиян это значительный источник доходов. Но если поставки прервутся, то Европе придется несладко – российский газ используют для обогрева домов и производства электроэнергии.

В то же время Польша и некоторые другие страны Европы заключили долгосрочные контракты на покупку американского сжиженного природного газа, а также построили терминалы, необходимые для приема топлива. Но подобных шагов не предприняла Германия и многие другие страны.

США провели переговоры с поставщиками газа в США, Европе и Катаре, а также с импортерами газа в Японии и Южной Корее, чтобы наладить дополнительные поставки в Европу. Но запасов почти не осталось. Некоторые американские экспортеры уже отправляют в Европу столько грузов, сколько могут, при этом стараясь не нарушать контрактов на поставку газа с другими странами.

США, благодаря применению технологии гидроразрыва пласта при добыче газа, в декабре 2021 года превратились в крупнейшего в мире экспортера, впервые вытеснив с первого места Катар.

Германия и Франция прохладно отнеслись к инициативам США по импорту сжиженного природного газа в эти страны. В Германии отложили подобные переговоры, поскольку Россия построила новый газопровод "Северный поток — 2", который должен удвоить экспорт российского газа в Германию. А Франция отказалась от импорта американского газа именно из-за технологии гидроразрыва пласта, которая с 2011 года запрещена в стране.

Европейские цены на газ очень сильно выросли. В результате чего большая часть запасных поставок газа идет в Европу. В январе прошлого года США отправили около 20% своего газа на континент. А в январе 2022-го американцы отправили почти 70%. Но большинство действующих заводов по производству сжиженного природного газа в США, Катаре и Австралии работают на полную мощность, и новых поставок практически нет.

Зависимость Европы от российского газа может стать больше, поскольку некоторые страны пытаются перейти на более экологичные источники энергии. Поставки российского газа в Европу выросли примерно на 14% в период с 2015 года по сентябрь прошлого года, прежде чем их объемы начали падать из-за роста напряженности вокруг Украины.

Напоминаем, что крупнейшая сеть газовых АЗС в Украине закроет все заправки 1 февраля. Это связано с тем, что водители больше не могут покупать газ по высокой цене.

Фокус писал о том, что Германия закрыла 3 из своих АЭС в конце 2021 года. 13,3% поставок электроэнергии в Германии приходились на электроэнергию, которую производили 6 атомных электростанций. Три из них отключили, остальные 3 прекратят свою работу в конце 2022-го в рамках поэтапного отказа от атомной энергетики.

Напоминаем, что ЕС хочет признать атомную энергетику и природный газ "зеленой" деятельностью. Часть стран расценивают "зеленый атом" как решающий фактор для отказа от угля.