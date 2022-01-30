У США розповіли, чому Європа не може замінити російський газ на американський

Більшість американського зрідженого газу вже продано і навіть якщо його розгорнути, Євросоюзу не вистачить LNG-терміналів для розвантаження, пише ділове видання Wall Street Journal.

На тлі постійної загрози вторгнення Росії в Україну США намагаються забезпечити Європу своїм газом на випадок переривання поставок палива. Вже не перший рік американці переконують європейців відмовитись від російського газу, а адміністрація Трампа навіть називала американський газ "молекулами свободи". Але зараз адміністрація Байдена мало що може запропонувати Європі як паливну альтернативу російському газу. Більшість газу вже продано іншим країнам, а з іншого боку деякі європейські держави не можуть прийняти газ, що імпортується зі США, оскільки немає спеціальних терміналів для його прийому, повідомляє Wall Street Journal.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"США та ЄС працюють над продовженням поставок газу з різних джерел по всьому світу, щоб уникнути перебоїв з поставками, зокрема таких, які можуть виникнути внаслідок російського вторгнення в Україну", — йдеться у спільному повідомленні голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та президента США Джо Байден.

Росія зазвичай задовольняє приблизно 40% загального попиту на природний газ у Європі. Експерти не вірять, що постачання скоротяться у разі нападу Росії на Україну, адже для росіян це значне джерело доходів. Але якщо постачання перервуться, то Європі доведеться несолодко – російський газ використовують для обігріву будинків та виробництва електроенергії.

Водночас Польща та деякі інші країни Європи уклали довгострокові контракти на купівлю американського зрідженого природного газу, а також збудували термінали, необхідні для прийому палива. Але подібних кроків не зробила Німеччина та багато інших країн.

США провели переговори з постачальниками газу в США, Європі та Катарі, а також з імпортерами газу в Японії та Південній Кореї, щоб налагодити додаткові поставки до Європи. Але запасів майже не лишилося. Деякі американські експортери вже відправляють до Європи стільки вантажів, скільки можуть, намагаючись при цьому не порушувати контрактів на постачання газу з іншими країнами.

США, завдяки застосуванню технології гідророзриву пласта при видобутку газу, у грудні 2021 року перетворилися на найбільшого у світі експортера, вперше витіснивши з першого місця Катар.

Німеччина та Франція прохолодно поставилися до ініціатив США щодо імпорту зрідженого природного газу до цих країн. У Німеччині відклали подібні переговори, оскільки Росія збудувала новий газопровід "Північний потік — 2", який має подвоїти експорт російського газу до Німеччини. А Франція відмовилася від імпорту американського газу саме через технологію гідророзриву пласта, яка з 2011 року заборонена в країні.

Європейські ціни на газ дуже зросли. Внаслідок чого більша частина запасних поставок газу йде до Європи. У січні минулого року США надіслали близько 20% свого газу на континент. А у січні 2022-го американці відправили майже 70%. Але більшість заводів з виробництва зрідженого природного газу в США, Катарі та Австралії працюють на повну потужність, і нових поставок практично немає.

Залежність Європи від російського газу може стати більшою, оскільки деякі країни намагаються перейти на більш екологічні джерела енергії. Постачання російського газу до Європи зросло приблизно на 14% у період з 2015 року до вересня минулого року, перш ніж їх обсяги почали падати через зростання напруженості навколо України.

Нагадуємо, що найбільша мережа газових АЗС в Україні закриє усі заправки 1 лютого. Це пов'язано з тим, що водії не можуть більше купувати газ за високою ціною.

Фокус писав про те, що Німеччина закрила 3 зі своїх АЕС наприкінці 2021 року. 13,3% постачання електроенергії в Німеччині припадали на електроенергію, яку виробляли 6 атомних електростанцій. Три з них відключили, решта трьох припинить свою роботу наприкінці 2022-го в рамках поетапної відмови від атомної енергетики.

Нагадуємо, що ЄС хоче визнати атомну енергетику та природний газ "зеленою" діяльністю. Частина країн розцінюють "зелений атом" як вирішальний чинник відмови від вугілля.