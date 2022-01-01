ЄС хоче визнати атомну енергетику та природний газ "зеленою" діяльністю, — Financial Times

Частина країн ЄС розцінюють "зелений атом" вирішальним чинником відмови від вугілля. Нововведення дозволить фінансовим ринкам самостійно визначати стійкі інвестиції.

Єврокомісія планує визнати атомну енергетику та природний газ "зеленою" діяльністю. Про це пише видання The Financial Times.

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Подібні зміни ЄС хоче затвердити в рамках таксономії — системи стійкого фінансування в країнах Європейського союзу.

Визнання аномної енергетики та деяких видів природного газу "зеленими" видами діяльності дозволить фінансовим ринкам самостійно вирішувати, що вважати стійкими інвестиціями.

У проекті закону, який Єврокомісія має розглянути у січні, сказано, що зелений знак ЄС має за певних обставин присвоюватися спірним джерелам енергії, включаючи атомну енергію та природний газ. Щоб нові АЕС вважалися екологічними, вони мають отримати дозвіл на будівництво до 2045 року.

Інвестиції в електростанції, що працюють на природному газі, також будуть вважатися екологічно безпечними, якщо вони виробляють викиди нижче 270 г еквівалента CO2 на кіловат-годину (кВт-год). Вони також мають отримати дозвіл на будівництво, але до 31 грудня 2030 року. Перед подачею заявки електростанції мають бути технічно обладнані для спалювання низьковуглецевого газу.

Атомна енергетика і природний газ, у разі прийняття закону, будуть позначені "зеленими" з розрахунком на те, що вони є "перехідними" видами діяльності — вони не є повністю стійкими, але мають викиди нижче за середні по галузі і не блокують забруднюючі об'єкти під час переходу на чисту енергію.

Проти атомної енергетики виступають Австрія, Люксембург та Німеччина. Примітно, що ФРН напередодні попереднього рішення щодо "зеленої" діяльності зупинила роботу половини своїх АЕС. Станції у Брокдорфі (земля Шлезвіг-Гольштейн), у Гронді (Нижня Саксонія) та Гундреммінгені (блок С, земля Баварія) будуть відключені та виведені з експлуатації, проте процес демонтажу розтягнеться ще на кілька років.

А ось Чехія, Фінляндія та Франція, які отримують близько 70% електроенергії з ядерного палива, вважають атомну енергетику вирішальним чинником поступової відмови від вугільної енергетики.

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чому Європа підтримує "зелений атом" і як вона сподівається перемогти енергетичну кризу за допомогою АЕС.

Також повідомлялося, що наприкінці грудня в умовах енергокризи дві українські АЕС запрацювали на завищених потужностях. За даними Енергоатому, 22 грудня Запорізька АЕС запрацювала на потужності 6140 МВт, а Южно-Українську станцію розігнали до 3050 МВт.