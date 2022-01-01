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ЕС хочет признать атомную энергетику и природный газ "зеленой" деятельностью, — Financial Times

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Атомная энергетика
Фото: Википедия | ЕС планирует признать атомную энергетику "зеленой" деятельностью

Часть стран ЕС расценивают "зеленый атом" решающим фактором для отказа от угля. Нововведения позволит финансовым рынкам самостоятельно определять устойчивые инвестиции.

Еврокомиссия планирует признать атомную энергетику и природный газ "зеленой" деятельностью. Об этом пишет издание The Financial Times.

Подобные изменения ЕС хочет утвердить в рамках таксономии — системы устойчивого финансирования в странах Европейского союза.

Признание аномной энергетики и некоторых видов природного газа "зелеными" видами деятельности позволит финансовым рынкам самостоятельно решать, что считать устойчивыми инвестициями.

В проекте закона, который Еврокомиссия должна рассмотреть в январе, сказано, что зеленый знак ЕС должен при определенных обстоятельствах присваиваться спорным источникам энергии, включая атомную энергию и природный газ. Чтобы новые АЭС считались экологичными, они должны получить разрешение на строительство до 2045 года.

Инвестиции в электростанции, которые работают на природном газе, также будут считаться экологически безопасными, если они производят выбросы ниже 270 г эквивалента CO2 на киловатт-час (кВт-ч). Они также должны получить разрешение на строительство, но уже до 31 декабря 2030 года. Перед подачей заявки электростанции должны быть технически оборудованы для сжигания низкоуглеродного газа.

Атомная энергетика и природный газ, в случая принятия закона, будут обозначены "зелеными" с расчетом на то, что они являются "переходными" видами деятельности — они не являются полностью устойчивыми, но имеют выбросы ниже средних по отрасли и не блокируют загрязняющие объекты во время перехода на чистую энергию.

Против атомной энергетики выступают Австрия, Люксембург и Германия. Примечательно, что ФРГ накануне предварительного решения по "зеленой" деятельности, остановила работу половины своих АЭС. Станции в Брокдорфе (земля Шлезвиг-Гольштейн), в Гронде (Нижняя Саксония) и Гундреммингене (блок С, земля Бавария) будут отключены и выведены из эксплуатации, однако процесс демонтажа растянется еще на несколько лет.

А вот Чехия, Финляндия и Франция, которые получают около 70% электроэнергии из ядерного топлива, считают атомную энергетику решающим фактором для постепенного отказа от угольной энергетики.

Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему Европа поддерживает "зеленый атом" и как она надеется победить энергетический кризис с помошью АЭС.

Также сообщалось, что в конце декабря в условиях энергокризиса две украинских АЭС заработали на завышенных мощностях. По данным "Энергоатома", 22 декабря Запорожская АЭС заработала на мощности 6140 МВт, а Южно-Украинскую станцию разогнали до 3050 МВт.