ЕС хочет признать атомную энергетику и природный газ "зеленой" деятельностью, — Financial Times

Часть стран ЕС расценивают "зеленый атом" решающим фактором для отказа от угля. Нововведения позволит финансовым рынкам самостоятельно определять устойчивые инвестиции.

Еврокомиссия планирует признать атомную энергетику и природный газ "зеленой" деятельностью. Об этом пишет издание The Financial Times.

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Подобные изменения ЕС хочет утвердить в рамках таксономии — системы устойчивого финансирования в странах Европейского союза.

Признание аномной энергетики и некоторых видов природного газа "зелеными" видами деятельности позволит финансовым рынкам самостоятельно решать, что считать устойчивыми инвестициями.

В проекте закона, который Еврокомиссия должна рассмотреть в январе, сказано, что зеленый знак ЕС должен при определенных обстоятельствах присваиваться спорным источникам энергии, включая атомную энергию и природный газ. Чтобы новые АЭС считались экологичными, они должны получить разрешение на строительство до 2045 года.

Инвестиции в электростанции, которые работают на природном газе, также будут считаться экологически безопасными, если они производят выбросы ниже 270 г эквивалента CO2 на киловатт-час (кВт-ч). Они также должны получить разрешение на строительство, но уже до 31 декабря 2030 года. Перед подачей заявки электростанции должны быть технически оборудованы для сжигания низкоуглеродного газа.

Атомная энергетика и природный газ, в случая принятия закона, будут обозначены "зелеными" с расчетом на то, что они являются "переходными" видами деятельности — они не являются полностью устойчивыми, но имеют выбросы ниже средних по отрасли и не блокируют загрязняющие объекты во время перехода на чистую энергию.

Против атомной энергетики выступают Австрия, Люксембург и Германия. Примечательно, что ФРГ накануне предварительного решения по "зеленой" деятельности, остановила работу половины своих АЭС. Станции в Брокдорфе (земля Шлезвиг-Гольштейн), в Гронде (Нижняя Саксония) и Гундреммингене (блок С, земля Бавария) будут отключены и выведены из эксплуатации, однако процесс демонтажа растянется еще на несколько лет.

А вот Чехия, Финляндия и Франция, которые получают около 70% электроэнергии из ядерного топлива, считают атомную энергетику решающим фактором для постепенного отказа от угольной энергетики.

Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему Европа поддерживает "зеленый атом" и как она надеется победить энергетический кризис с помошью АЭС.

Также сообщалось, что в конце декабря в условиях энергокризиса две украинских АЭС заработали на завышенных мощностях. По данным "Энергоатома", 22 декабря Запорожская АЭС заработала на мощности 6140 МВт, а Южно-Украинскую станцию разогнали до 3050 МВт.