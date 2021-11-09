"Зеленый" атом. Почему Европа надеется победить энергетический кризис с помошью АЭС

На днях посмотрела фильм "Опасный элемент" о жизни знаменитой Марии Кюри. Фильм вышел еще год назад, но я пропустила. Утомленная голливудскими блокбастерами получила удовольствие от совместной британо-французской работы.

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Правда, и в этом фильме воспользовались стратегией прозрачных намеков, демонстрируя обратную сторону медали атома. В один ряд с испытаниями атомной бомбы в Неваде в 1961 году и бомбардировками Хиросимы был поставлен Чернобыль, как бы намекая на то, что атомные реакторы на службе у людей вещь небезопасная (от слова смертельная) и требуют заменителей.

Да, еще год назад Европа всячески стремилась "законсервировать" опасный атом и носилась с программами альтернативной энергетики. А уже сегодня все больше и больше стран становятся на путь развития самого стабильного, дешевого и, как выяснилось, экологически чистого источника энергии — атомной энергетики. Что и требовалось доказать.

А помните, как тридцать лет назад, весь мир, подталкиваемый чьими-то узкогрупповыми и далеко идущими политическими интересами, "замораживал" строительство атомных энергоблоков? Мне довелось поучаствовать в ряде научных дебатов на эту тему, где дипломированные специалисты с пеной у рта доказывали несостоятельность атома перед зеленой энергетикой.

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Неунывающие энтузиасты расширяли крыши домов для создания собственной гелиофермы, гонялись за ветром, договаривались с гидрометцентром, тратили деньги на дорогие установки и что?

Сегодня половина Европы, включая Францию, Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Финляндию, Хорватию и Чехию, требует признать атом зеленой энергетикой. Тем более, что выбросов в атмосферу от него практически ноль.

Страх остаться без тепла и света зимой, необходимость выхода из энергокризиса — из-за недостаточной ветрогенерации и рекордно высоких цен на газ запустили, наконец, рациональную программу в мозгах европейских чиновников.

А что делаем мы? Никак не вымучим третий и четвертый энергоблоки ХАЭС. И это, учитывая наши проблемы с газом.

[ + – ] Сегодня половина Европы, включая Францию, Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Финляндию, Хорватию и Чехию, требует признать атом зеленой энергетикой.

Что до Чернобыля. Очень хочется списать эту трагедию на диверсию конкурирующих иностранных организаций и даже вмешательство инопланетян. На деле же все банально просто, а учитывая масштабы трагедии даже страшно. Дело в том, что атомный реактор — штука сложная и требует серьезных знаний матчасти. Тем более, если речь идет о реакторе РБМК.

А с ним обращались, как с кастрюлей, проводя ненужные и катастрофически неуместные испытания на повышение и понижение мощности за счет снижения частоты вращения вала, что в данном случае спровоцировало не торможение, а разгон реактора. После которого, конструкция закономерно ушла в зону отсутствия регулирования и улетела в ад уже совершенно неуправляемо.

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В очередной раз мы приходим к вопросу о некомпетентности и удручающем идиотизме.

В этом месте снова хочется отмотать назад и все-таки обвинить в аварии недружественных конкурентов на мировой арене. Иначе КАК так можно было налажать? Как можно было забыть задокументировать режимы с положительной обратной связью у ядерного реактора и устроить фейерверк планетарного масштаба, унесший тысячи жизней.

Возвращаясь к фильму. В последнее время появилась некоторая усталость. Постковидное, побочный эффект. Так вот, эта Кюри вселила в меня новые силы. Волевая женщина, пробившаяся сквозь консервативную спесь мужского общества и так много сделавшая для научного развития.

Поэтому. Всем, кого внезапно остановила чья-то негативная оценка и коллективное порицание, привожу ее ответ на фразу о всеобщем пренебрежении и даже ненависти окружающих в ее адрес: "Когда это чье-то мнение влияло на мои дела?"

И все. Спокойно двигайтесь дальше. Всем больших свершений!

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