Берегите нервы! Почему украинцы агрессивно реагируют на платные кульки в супермаркетах

Покупала вчера карпа в Мегамаркете. Продавец его взвесила, вежливо подчеркнула "пакет — гривна" и, после моего кивка, отправила на чистку. Пока ждали возврат почищенной рыбы, разговорились.

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— Вы не представляете, как люди реагируют на эту цену кулька. Вчера женщина прибежала, заказала трех карпов, убежала пока чистили, вернулась забрала рыбу, а потом на кассе так кричала… порвала кульки, выбросила эту рыбу на ленту… аж хрипела… что я, мол, нажиться на ней хотела этими тремя гривнами… да я б сама ей заплатила за те кульки… Боже.. думала у нее удар случится. Но я ж не всуну этих карпов в маленький пакетик. Это ж понятно.

— И как часто такая реакция?

— Ну чтоб так — впервые. Но знаете, люди раздраженные, злые в последнее время… страшно работать.

Важно

Было — бесплатно, стало — за деньги. К чему свелся запрет пластиковых пакетов в Украине

Реально, о раздражении мне многие говорят даже из моего круга друзей. Вчера подруга рассказывала, что начала орать уже на микроволновку. Правда, и холодильник бесит временами и стиральная машина.

Те, кто поспокойнее, впадают в прострацию, апатично реагируя на безумный мир.

Корональный психоневроз какой-то, отягченный государственным бардаком и многогранным обнищанием всего и вся.

И вот с этими пакетами… реально ж не жалко отдать эту гривну. Просто людей уже бесит.

Бесит на фоне всего происходящего.

Берегите нервы! Дальше будет больше.

Первоисточник.