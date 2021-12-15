Берегите нервы! Почему украинцы агрессивно реагируют на платные кульки в супермаркетах
Реально же не жалко отдать эту гривну. Просто людей уже бесит, на фоне всего происходящего. Отсюда и всплески неконтролируемой агрессии возле касс в супермаркетах.
Покупала вчера карпа в Мегамаркете. Продавец его взвесила, вежливо подчеркнула "пакет — гривна" и, после моего кивка, отправила на чистку. Пока ждали возврат почищенной рыбы, разговорились.
— Вы не представляете, как люди реагируют на эту цену кулька. Вчера женщина прибежала, заказала трех карпов, убежала пока чистили, вернулась забрала рыбу, а потом на кассе так кричала… порвала кульки, выбросила эту рыбу на ленту… аж хрипела… что я, мол, нажиться на ней хотела этими тремя гривнами… да я б сама ей заплатила за те кульки… Боже.. думала у нее удар случится. Но я ж не всуну этих карпов в маленький пакетик. Это ж понятно.
— И как часто такая реакция?
— Ну чтоб так — впервые. Но знаете, люди раздраженные, злые в последнее время… страшно работать.Важно
Реально, о раздражении мне многие говорят даже из моего круга друзей. Вчера подруга рассказывала, что начала орать уже на микроволновку. Правда, и холодильник бесит временами и стиральная машина.
Те, кто поспокойнее, впадают в прострацию, апатично реагируя на безумный мир.
Корональный психоневроз какой-то, отягченный государственным бардаком и многогранным обнищанием всего и вся.
И вот с этими пакетами… реально ж не жалко отдать эту гривну. Просто людей уже бесит.
Бесит на фоне всего происходящего.
Берегите нервы! Дальше будет больше.