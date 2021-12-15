Бережіть нерви! Чому українці агресивно реагують на платні кульки в супермаркетах

Купувала вчора коропа в "Мегамаркеті". Продавчиня його зважила, ввічливо наголосила на "пакет — гривня" і, після мого кивка, відправила на чистку. Поки чекали на повернення почищеної риби, розговорилися.

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— Ви не уявляєте, як люди реагують на цю ціну кулька. Вчора жінка прибігла, замовила трьох коропів, втекла, поки чистили, повернулася, забрала рибу, а потім на касі так кричала… порвала кульки, викинула цю рибу на стрічку… аж хрипіла… що я, мовляв, нажитися на ній хотіла цими трьома гривнями… та я б сама їй заплатила за ті кульки... Боже.. думала, у неї удар станеться. Але ж я не встромлю цих коропів у маленький пакетик. Це ж зрозуміло.

— І як часто така реакція?

— Ну, щоб так — уперше. Але знаєте, люди роздратовані, злі останнім часом... страшно працювати.

Важливо

Було безкоштовно, стало за гроші. До чого звелася заборона пластикових пакетів в Україні

Реально, про роздратування мені багато хто говорить навіть із мого кола друзів. Учора подруга розповідала, що почала кричати вже на мікрохвильову піч. Щоправда, і холодильник дратує часом, і пральна машина.

Ті, хто спокійніші, впадають у прострацію, апатично реагуючи на божевільний світ.

Корональний психоневроз якийсь, обтяжений державним безладом і багатогранним зубожінням всього і вся.

І ось із цими пакетами... реально ж не шкода віддати цю гривню. Просто людей уже дратує.

Бісить на тлі всього, що відбувається.

Бережіть нерви! Далі буде більше.

Першоджерело.