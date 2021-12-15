Бережіть нерви! Чому українці агресивно реагують на платні кульки в супермаркетах
Реально ж не шкода віддати цю гривню. Просто людей уже дратує, на тлі всього, що відбувається. Звідси й сплески неконтрольованої агресії біля кас у супермаркетах.
Купувала вчора коропа в "Мегамаркеті". Продавчиня його зважила, ввічливо наголосила на "пакет — гривня" і, після мого кивка, відправила на чистку. Поки чекали на повернення почищеної риби, розговорилися.
— Ви не уявляєте, як люди реагують на цю ціну кулька. Вчора жінка прибігла, замовила трьох коропів, втекла, поки чистили, повернулася, забрала рибу, а потім на касі так кричала… порвала кульки, викинула цю рибу на стрічку… аж хрипіла… що я, мовляв, нажитися на ній хотіла цими трьома гривнями… та я б сама їй заплатила за ті кульки... Боже.. думала, у неї удар станеться. Але ж я не встромлю цих коропів у маленький пакетик. Це ж зрозуміло.
— І як часто така реакція?
— Ну, щоб так — уперше. Але знаєте, люди роздратовані, злі останнім часом... страшно працювати.Важливо
Реально, про роздратування мені багато хто говорить навіть із мого кола друзів. Учора подруга розповідала, що почала кричати вже на мікрохвильову піч. Щоправда, і холодильник дратує часом, і пральна машина.
Ті, хто спокійніші, впадають у прострацію, апатично реагуючи на божевільний світ.
Корональний психоневроз якийсь, обтяжений державним безладом і багатогранним зубожінням всього і вся.
І ось із цими пакетами... реально ж не шкода віддати цю гривню. Просто людей уже дратує.
Бісить на тлі всього, що відбувається.
Бережіть нерви! Далі буде більше.