Університет, який побудує Зеленський. Чому він в Україні вже є

Відкрию секрет. У нас в країні вже є "Університет майбутнього"!

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120 га землі, 75 км доріг, 16 факультетів, 11 навчально-наукових інститутів, кілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. 25 000 студентів, аспірантів, докторантів і ще 10 000 співробітників, вчених і технічних працівників.

Університет визнаний рівноправним партнером у реалізації Загальнодержавної космічної програми України.

30 проектів представлені на розгляд у ДКАУ, ведеться активна робота з реалізації проектів PolyITAN-3-PUT і PolyITAN-12U (розробляються і створюються супутники, два з яких вже давно на орбіті Землі). Створена Українсько-Китайська лабораторія з дослідження космосу.

У минулому році була сформована на базі Інноваційної екосистеми "Sikorsky Challenge" Всеукраїнська інноваційна екосистема, до якої приєдналися 14 університетів і 5 інноваційних кластерів.

Університет бере активну участь в міжнародних програмах і проектах. Нерідко посідає перші місця на різних конкурсах, тримає гідну планку в міжнародних рейтингах.

Так! Це КПІ! Чим не університет майбутнього? Й одночасно університет із великою героїчною історією.

Все, що заявлено в програмах нового складника політ-піару президента — в КПІ вже є! Тільки трохи розширити і поглибити треба було б. Але ми розвиваємося!

Ми і так це все виводимо зараз на новий сучасний рівень. Тож, неслабкий ВЖЕ є конкурент у ще не створеної утопії.

Чому не тільки політ-піар, а ще й утопія? Тому що курирувати весь процес будуть люди, для яких наука, книги і сама собою економіка — занадто вузько, складно й нецікаво.

Важливо

Чого навчають у школі. Чи варто змінювати українську систему освіти, і хто повинен це робити

І щодо випускників-фахівців майбутнього навчального закладу.

Хоч би не вийшло так, як в анекдоті: вчені з Гарвардського університету з'ясували, що миші розмножуються набагато швидше, якщо їм не заважають вчені з Гарвардського університету.

Текст викликаний неприхованою заздрістю до планів і фінансування на 7,2 млрд грн. За такі гроші КПІ побудував би на своїй території космодром.

Першоджерело.