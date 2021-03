Чого навчають у школі. Чи варто змінювати українську систему освіти, і хто повинен це робити

Як змінювався маркетинг. І що з цього виходило.

Кросівки.

Раніше кросівки купували тільки спортсмени. Але, ось, маркетологи вселили нову установку: кросівки — це взуття не тільки для спорту, але і для відпочинку.

Люди із задоволенням підхопили цю ідею, і тепер кросівки є практично у всіх, навіть у бабусь. Які їх дуже люблять.

Годинники.

Швейцарські годинникарі, коли продажі почали падати, заявили, що їх годинник — це не тільки прилади для вимірювання часу, але і... модний аксесуар.

Тому головна його користь тепер — не час показувати, а бути Подарунком!

І публіка клюнула! Продажі, природно, зросли удесятеро.

ЗМІ.

Компанія CNN кардинально змінила порядок споживання новин, почавши транслювати їх не в суворо відведений час (раніше вважалося, що так зручніше глядачам), а саме у момент появи новин, до того ж, цілодобово.

Звідси відразу пішли перші реаліті-шоу катастроф і сенсацій, які зустріли на ура.

Так ось. Швидко виграють ті, хто моментально перевертає свій бізнес з ніг на голову. Тепер нам це належить виконати з освітою, яка сильно забуксувала.

І якщо нещодавно з цим ще якось мирилися, то раптом її стали все частіше називати відстаючою, галімою, архаїчною та відсталою...

Особливо під час пандемії та карантинних онлайнів.

Раптом все голосніше стали говорити, що вчать "не тому", "не так", "не ті" і "не на той результат".

І тоді за справу взялися професіонали.

Ні, професіонали не зі сфери освіти(!), А з інших галузей, бачачи, що вона сама вже не може вибратися з "безнадійних глухих кутів над прірвою".

Вона потребує допомоги з боку. Think out of the box!

Проте, одні вважають, що систему освіти повинні все ж реформувати самі вчителі, інші — що депутати з допомогою законів. Треті — що вона якось сама, типу, не вперше...

Це як з другим законом термодинаміки. Система піддається ентропії і подальшого розпаду, доти, поки не виникне приплив зовнішньої енергії, який призводить систему у новий нормальний порядок.

Ось і питання виникло:

1. Чи повинна система освіти індустріалізуватися, автоматизуватися і роботизуватися, щоб ставати сучасною та прогресивнішою?

Навіть якщо це багатьох дратує.

2. Чи нехай живе, управляється та розвивається, як зазвичай, "вручну", щоб нікого не травмувати цими комп'ютерними і онлайновими технологіями?

Який ваш вибір?

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.