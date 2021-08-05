0.1 книга на душу населения. Почему закрываются книжные магазины в Украине
Книгоиздательство и по титулам, и по тиражам упало на 50%. Книжные магазины закрываются. Сегодня на душу населения приходится 0,1 книга, в то время, как цивилизованный мир считает, что эта цифра не должна быть меньше 2,5.
На днях нашлось пару часов незанятого времени и я с радостью прошлась по книжным магазинам.
Скажу вам, вспомнились девяностые. Я училась в КПИ на полиграфе и диплом у меня был про книжные ярмарки. Что-то там про "эффективный инструмент развития книжной торговли в…" период разграбления всего и вся и полного беспредела".
Помните, что продавалось в книжных магазинах? Польская косметика и прочий ширпотреб. Кому нафиг нужны были книги?
Ну я так на защите и сказала — "не работает это все сейчас и нет у нас никакого развития книжного рынка", чем повергла в шок комиссию. Но поскольку диплом был добротный, допматериалов гора и держалась я очень смело, пять мне все-таки поставили.Важно
Что происходит сейчас. Как и следовало ожидать, карантинная ситуация провалила и так неуверенно стоявший на ногах украинский книжный рынок.
Книгоиздательство и по титулам, и по тиражам упало на 50%. Книжные магазины закрываются. С грустью констатировала факт появления на месте двух любимых и посещаемых мной, задрипанных кафешек.
Сегодня на душу населения приходится 0,1 книга, в то время как цивилизованный мир считает, что эта цифра не должна быть меньше 2,5.
Книжная палата выдает какие-то среднепотолочные данные и даже фиксирует рост продаж. Но в реалии факт очевиден — никакого учета и качественного анализа рынка никто не ведет. Государство, понятно, не поддерживает это дело и грантов тоже никаких нет.
Если я сейчас начну обсуждать языковой вопрос, то этот статус вырастет еще на два никому ненужных абзаца, которые будут дразнить патриотические чувства определенной части участников сети.Важно
Поэтому коротко — российская книга пользуется огромным спросом, она дешевле (в себестоимости из-за оборотов и тиражности) и, соответственно, маржа ее выше. Я пока стояла, несколько посетителей входило и интересовалось русскоязычными книгами.
Так, стоп. Никакой политики. Это только из-за цены.
Итог. Хорошей книги становится все меньше. А мы еще претендуем на звание "дома высокой культуры быта", пардон, хотим растить высокоинтеллектуальную нацию.