Чтоб я так жил! Почему Украина — не Бельгия

Встретились с хорошей знакомой, проживающей, на данный момент в Бельгии. Конечно, интересно было послушать о том, как живут бельгийцы. Ну вот, краткую выжимку передаю вам. Мы же тоже хотим, как они. Не так ли?

Самое первое и главное. За квартиру (со всеми коммунальными плюс интернет и уборка, в хорошем районе, с охраной и тд) она платит… чуть меньше, чем за квартиру меньшей площади в Киеве на Борщаговке.

То есть, по тарифам мы уже обгоняем ЕС. Риторический вопрос — а, где же качество услуг?

Дальше. За школу ребенка платят 220 евро… в год! Я три раза переспросила — может, в месяц(?), но нет, в год. Плюс 50 евро на учебники. При нежелании сдавать эту сумму, книжками можно воспользоваться в библиотеке. Школа технически оснащена превосходно. Процесс обучения довольно грамотно построен — подготовка отличная.

Продуктов много и все качественное. Очень развито фермерство. В каждом регионе свое, специализированное фермерство. Бельгийцы выращивают просто все (кроме бананов), развито животноводство, птицеводство и также выращивают цветы. Причем, это не ведущая отрасль в экономике Бельгии.

Все дело во взвешенной правительственной политике, доступности банковских кредитов для развития фермерства, наличии современной сельскохозяйственной техники (в среднем, один трактор на 8 га земли), а также современных передовых технологиях.

Продукты фермерские продаются на улицах самостоятельно, без продавцов. Подходишь, взвешиваешь, оставляешь деньги. В урожайные годы излишки раздаются бесплатно — лишь бы не сгнило.

Да. Скажете. Нашла с чем сравнивать. Бельгия, почти мечта социализма. 42% отчислений с зарплаты при этом оставляют физлицу, в среднем 1600-1800 евро на жизнь плюс различные соцпакеты. И это довольно хороший доход и его хватает.

Главное. Гражданство получить сложно, украинцу почти невозможно. Землю купить тоже. Они себя защищают довольно сложными и практически непроходимыми для чужаков бюрократическими дебрями.

Главное и целевое — ОНИ СЕБЯ ЗАЩИЩАЮТ.

Да, есть недовольство общеевропейской политикой (особенно, действиями Еврокомиссии) с ее высоким уровнем централизации и зарегулированности того же агросектора. Поэтому, несколько раз в год, фермеры собираются с коровами и свиньями в центре столицы и протестуют.

Однако, та же общеевропейская политика помогает фермерам получать и многомиллионные субсидии.

Так что, вопрос только в том, кто этого по итогу добьется.

Чтобы не проводить долгие и нудные параллели, завершу быстро — я очень сомневаюсь, что Украина когда-нибудь станет Бельгией.

Как думаете, почему?

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Публикуется с согласия автора.