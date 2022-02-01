Енергетична незалежність: Польща закупила у США другу партію зрідженого газу для України

Президент правління компанії PGNiG Павло Маєвський заявив, що нове постачання американського палива зміцнить енергетичну безпеку регіону в умовах нестабільності європейського газового ринку.

Польська нафтогазова компанія PGNiG 1 лютого оголосила про купівлю другої партії зрідженого природного газу (ЗПГ) у США для української компанії ERU, яка отримає закуплений газ на стику газотранспортної системи між Польщею та Україною до кінця березня 2022 року. Про це повідомляє сайт компанії PGNiG.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У публікації йдеться, що судно з американським газом прибуде на ЗПГ-термінал "Президент Лех Качинський" у Свиноустя наприкінці лютого цього року.

"Це ще одне постачання американського ЗПГ в Україну, здійснене PGNiG у співпраці з компанією ERU, яка є нашим стратегічним торговим партнером на українському ринку", — сказав президент правління PGNiG Павло Маєвський.

За його словами, у нинішній ситуації дуже важливо зберегти добрі відносини між обома компаніями, особливо коли газовий ринок у Європі вкрай нестабільний. Маєвський зазначив, що завдяки інвестиціям у газову інфраструктуру, які були здійснені в Польщі останніми роками, компанія може зміцнити енергетичну безпеку регіону, забезпечивши своїм клієнтам доступ до різних джерел природного газу та можливість вибору кращої пропозиції на ринку.

У свою чергу, керівний партнер ERU Дейл Перрі зазначив, що для компанії велика честь укласти нову угоду зі своїм давнім партнером на імпорт американського ЗПГ в Україну.

"Для України, як і для Європи, диверсифікація постачання, особливо ЗПГ, є ключовим елементом у побудові енергетичної незалежності країни", — сказав Перрі.

Це вже друге постачання газу в Україну, здійснене PGNiG та ERU на основі закупівлі американського ЗПГ. Перша відбулася у листопаді 2019 року – тоді компанія ERU отримала паливо через трубопровідне з'єднання у Германовицях.

Нагадаємо, що PGNiG і ERU працюють разом уже кілька років. Завдяки їхній співпраці польська компанія отримала доступ до українського газопроводу, що дозволило Україні безпосередньо отримувати паливо від польського постачальника.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що європейські країни готові співпрацювати зі США, Катаром та Азербайджаном у питанні імпорту палива в разі припинення постачання російського газу. Проте залишається відкритим питання, чи зможе Європа як альтернатива російському газу перейти на американське паливо. За деякими даними, такий перехід пов'язаний з великими труднощами, оскільки з одного боку більшу частину американського ЗПГ уже продано, а з іншого — в ЄС недостатньо спеціальних терміналів для прийому зрідженого газу.