США та ЄС мають намір підвищити енергетичну безпеку України, — Боррель

Європейський чиновник вважає, що справжню безпеку у сфері енергетики Україна може забезпечити, інвестуючи у відновлювані джерела енергії.

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель напередодні енергетичної ради ЄС-США у своєму блозі заявив, що в пошуках шляхів досягнення енергетичної безпеки США спільно з Євросоюзом допоможуть забезпечити енергобезпеку й Україні.

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"У той час як ми прагнемо переслідувати власні енергетичні та кліматичні цілі ЄС, підвищувати нашу стійкість, ми маємо зробити те саме для України", — написав Боррель.

За його словами, ці кроки необхідно зробити в умовах тяжкої кризи, яку Європа переживає у зв'язку з відносинами країн ЄС та Росії на міжнародній арені. Боррель вважає, що РФ використовує постачання енергоносіїв у політичних цілях, а нещодавно "Газпром" відмовився направити додаткові постачання для поповнення європейських сховищ, що спричинило додаткову нервозність на ринку.

У цій ситуації Європа найближчим часом має вирішити безпосередню проблему забезпечення безпеки постачання газу зі США, що своєю чергою не лише забезпечить стабільне відновлення європейської економіки після пандемії, а й забезпечить енергобезпеку для країн Балкан, Молдови та України.

"США вже є найбільшим у Європі постачальником зрідженого природного газу (ЗПГ), і ми активізуємо нашу співпрацю, щоб забезпечити безпеку поставок газу в найближчі місяці. Ці зусилля швидше увінчаються успіхом, якщо ми інвестуватимемо у відносини з потенційними постачальниками ЗПГ не як короткострокове рішення, а як частину нашого інтересу до розвитку більш стратегічних відносин, працюючи також над відновлюваними джерелами енергії, такими як водень і сонячна енергія.", — наголосив Боррель.

Представник ЄС також зазначив, що на сьогодні Україна краще підготовлена до будь-яких конфліктів, проте Боррель вважає, що справжню енергобезпеку в Україні можна забезпечити лише за рахунок збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС.

Раніше повідомлялося, що польська нафтогазова компанія PGNiG оголосила про покупку другої партії зрідженого природного газу (ЗПГ) у США для української компанії ERU. За словами представника польської компанії, завдяки інвестиціям у газову інфраструктуру Польща може зміцнити енергетичну безпеку регіону, забезпечивши своїм клієнтам доступ до різних джерел природного газу.

Україна наприкінці лютого проведе тестове відключення від енергетичної системи Росії та Білорусі терміном на 72 години. За кілька місяців планується також включення до західноєвропейської енергетичної мережі.