У ЄС знайшли вихід на випадок зупинки експорту російського газу

Зміцнення пан'європейського трубопроводу та сполучної мережі електропостачання дозволить ЄС залишитися поза ризиками щодо постачання російського газу.

Європа готова до того, що Росія може використовувати газ як зброю і значно скоротить його постачання. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Еuractiv.

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За її словами, кілька країн готові збільшити експорт зрідженого газу до ЄС, що компенсує ризики щодо російської енергії. На сьогодні Європа імпортує 90% газу, і понад 40% із них надходить із Росії.

Хоча не всі ЄС так сильно потребують російського газу, але такі великі країни, як Німеччина та Польща, а також низка невеликих держав, як Австрія, Литва, Словаччина та Угорщина, майже повністю залежать від палива з РФ.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС зміцнив пан'європейський трубопровід та сполучну мережу електропостачання. Він стане основою постачання зеленого водню.

"Наші моделі газопостачання показують, що зараз ми знаходимося швидше в безпечній ситуації. Але важливим уроком є те, що ми повинні диверсифікувати джерела енергії та більше інвестувати у відновлювані джерела енергії", – повідомила голова ЄК.

ЗМІ додають, що європейські чиновники ведуть бесіди про можливість постачання зрідженого та природного газу із США, Катару, Єгипту, Азербайджану, Нігерії та Південної Кореї. Великі надії Єврокомісія покладає на Норвегію, яка з жовтня погодилася на збільшення видобутку газу.

Раніше в Білому домі заявили про готовність експортувати газ до Європи, щод покрити дефіцит палива, якщо санкції проти Москви збільшать, а "Північний потік-2" заблокують.

Водночас експерти в галузі енергетики заявляли, що зупинка постачання російського газу в Європу малоймовірна навіть у разі вторгнення в Україну, оскільки це було б невигідно обом сторонам.