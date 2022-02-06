Росія навряд чи перекриє Європі газ у разі санкцій за вторгнення в Україну, — AP

Сценарій, за якого РФ припинить постачання палива на європейський континент, аналітики називають малоймовірним.

На тлі загрози повномасштабного вторгнення РФ в Україну та можливості введення США та європейськими країнами санкцій проти держави-агресора зростають побоювання, що у відповідь російська сторона припинить постачання газу до Європи. Аналітики оцінили можливість енергетичної кризи в регіоні для матеріалу Associated Press.

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У публікації йдеться, що Європа отримує від Росії близько третини обсягів газу. Проте на даний момент європейські запаси палива вже майже виснажені через холодну зиму минулого року, невеликий рівень виробництва відновлюваної енергії та дій РФ, яка постачає на континент менше газу, ніж зазвичай.

Водночас ніхто точно не знає, чи Росія припинить постачання газу до Європи у разі введення санкцій за можливе вторгнення в Україну, але повне відключення розглядається як малоймовірне, бо воно завдало б шкоди обом сторонам.

Російські чиновники не заявляли, що можливість припинення поставок газу у разі санкцій розглядається. При цьому РФ залежить від експорту палива до Європи, оскільки саме цей напрямок є ключовим джерелом прибутку. Журналісти припустили, що обмеження, які європейська сторона може запровадити проти РФ, не торкнуться російського газу.

За даними аналітичної компанії S&P Global Platts, найімовірнішим є сценарій, за якого Росія призупинить постачання палива українськими трубопроводами.

"Я думаю, що у разі навіть менш серйозного нападу Росії на Україну росіяни майже напевно перекриють транзит газу через Україну на шляху до Німеччини", — розповів колишній американський дипломат Ден Фрід, який брав участь у розробці санкцій проти Росії у 2014 році після вторгнення та окупації Криму.

При цьому РФ може запропонувати Європі компенсувати дефіцит газу через ще не запущений трубопровід "Північний потік — 2". Проте, робота цього об'єкта може бути заблокована як з боку США, так і з боку Німеччини у разі вторгнення держави-агресора в Україну.

Водночас Фрід засумнівався в тому, що припинення постачання торкнеться будь-яких трубопроводів, окрім українських, оскільки Росії все одно необхідно "кудись продавати газ".

Також аналітики зазначають, що постачання Сполученими Штатами зрідженого газу (ЗПГ) на кораблях до Європи не можуть повністю компенсувати нестачу палива в Європі, у зв'язку з чим американське керівництво веде переговори з країнами Північної Африки, Близького Сходу та Азії щодо експорту газу до регіону. Однак у разі повного відключення Європи від газу збільшити постачання ЗПГ одразу буде неможливо.

Крім цього аналітик Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу Кларк Вільямс-Деррі у свою чергу заявив, що якщо США нарощуватимуть експорт ЗПГ, то ціни на пальне всередині країни зростуть.

Напруженість також створює той факт, що Росія вже постачає Європі менше газу та не наповнює свої контейнери для зберігання палива на європейському континенті. Це призвело до рекордного зростання цін на газ у Європі. У грудні 2021 року вони досягли вже 190 доларів за мегават-годину. Європейські споживачі вже зіткнулися з високими рахунками за електроенергію та газ, у зв'язку з чим влада вводить субсидії та податкові пільги.

Раніше журналісти повідомляли, що Великобританія побоюється скорочення постачання газу до Європи у разі запровадження санкцій проти РФ за вторгнення в Україну.

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