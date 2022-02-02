США та ЄС обговорюють із Китаєм постачання газу до Європи в разі вторгнення РФ до України, — ЗМІ

Країни Заходу розглядають можливість постачання блакитного палива з Азії на випадок, якщо Росія вирішить припинити постачання в регіон у відповідь на санкції.

Сполучені Штати та їхні європейські партнери ведуть переговори з великими імпортерами газу в Азії, включаючи Китай, із проханням відправити паливо до Європи в разі вторгнення Росії до України. Про це з посиланням на джерела, знайомі з питанням, повідомляє агентство Bloomberg.

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За даними співрозмовників журналістів, Білий дім мав контакти з офіційними особами Японії, Південної Кореї, Індії та Китаю. При цьому вони вказали, що переговори з Пекіном були обмеженими. Видання зазначає, що мета США полягає в тому, щоб гарантувати, що в Європі вистачить газу, якщо РФ вторгнеться в Україну. Зокрема, США та Європа стурбовані можливістю того, що Росія скоротить постачання газу до Європи як відповідь на будь-які санкції.

Крім того, як повідомляє агентство, адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з Катаром, Нігерією, Єгиптом і Лівією можливість збільшення видобутку газу в разі виникнення надзвичайної ситуації в енергетиці. Однак, за даними журналістів, профільний міністр Катару, країни, яка є одним із найбільших експортерів зрідженого природного газу у світі, заявив про нездатність будь-якої держави забезпечити обсяги палива, яких потребує Європа.

У свою чергу офіційні особи ЄС підтвердили, що питання обміну довгостроковими газовими контрактами з країнами Азії обговорюється.

Раніше ЗМІ повідомляли, що скорочення постачання газу до Європи в разі введення санкцій щодо РФ в разі вторгнення в Україну побоюється й уряд Великобританії.

Наприклад, санкції з боку США можуть включати обмеження, націлені на найбільші державні банки РФ та компанії, пов'язані з імпортом. У свою чергу міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, розповідаючи про кроки, які зробить держава в разі повномасштабної атаки Росії на Україну, заявила, що "путінським олігархам і російським компаніям ніде сховатися".

Фокус розбирався, як можуть уплинути на російську економіку санкції країн Заходу.