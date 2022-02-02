США и ЕС обсуждают с Китаем поставки газа в Европу в случае вторжения РФ в Украину, — СМИ

Страны Запада рассматривают возможность поставок голубого топлива из Азии на случай, если Россия решит прекратить поставки в регион в ответ на санкции.

Соединенные Штаты и их европейские партнеры ведут переговоры с крупными импортерами газа в Азии, включая Китай, с просьбой отправить топливо в Европу в случае вторжения России в Украину. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщает агентство Bloomberg.

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По данным собеседников журналистов, Белый дом имел контакты с официальными лицами Японии, Южной Кореи, Индии и Китая. При этом они указали, что переговоры с Пекином "были ограниченными". Издание отмечает, что цель США заключается в том, чтобы гарантировать, что в Европе хватит газа, если РФ вторгнется в Украину. В частности, США и Европа обеспокоены возможностью того, что Россия сократит поставки газа в Европе в качестве ответа на какие-либо санкции.

Помимо этого, как сообщает агентство, администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Катаром, Нигерией, Египтом и Ливией возможность увеличения добычи газа в случае возникновения чрезвычайной ситуации в энергетике. Однако, по данным журналистов, профильный министр Катара, страны, которая является одним из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа в мире, заявил о неспособности какого-либо государства обеспечить объемы топлива, в которых нуждается Европа.

В свою очередь официальные лица ЕС подтвердили агентству, что вопрос обмена долгосрочными газовыми контрактами со странами Азии обсуждается.

Ранее СМИ сообщали, что сокращения поставок газа в Европу в случае введения санкций в отношении РФ в случае вторжение в Украину опасается и правительство Великобритании.

Например, санкции со стороны США могут включать ограничения, нацеленные на крупнейшие государственные банки РФ и компании, связанные с импортом. В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, рассказывая о шагах, которые предпримет государство в случае полномасштабной атаки России на Украину, заявила, что "путинским олигархам и российским компаниям негде будет спрятаться".

Фокус разбирался, как могут повлиять на российскую экономику санкции стран Запада.