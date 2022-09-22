Штати у виграші: європейські виробництва переносять до США через високі ціни на енергоресурси

У Європі може початися ера деіндустріалізації, оскільки операційне середовище в США виглядає набагато сприятливішим, особливо для виробників хімічної, сталеливарної та інших енергомістких галузей.

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Європейські компанії, які виробляють сталь, добрива та інші види сировини для економічної діяльності, переводять свої підприємства у США, оскільки зіткнулися зі стрибком цін на енергоносії. Виробники розраховують скористатися більшою стабільністю американського енергоринку та державними стимулами. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Оскільки в Європі мають місце різкі коливання цін на енергоносії та постійні проблеми з ланцюжками постачання, низка економістів вважають, що на континенті може початися нова ера деіндустріалізації. У цих умовах США запропонували цілу низку заходів щодо стимулювання виробництва та "зеленої" енергетики. У результаті, за словами керівників компаній, ситуація дедалі більше схиляється на користь США, особливо для компаній, які роблять ставку на проєкти з виробництва хімікатів, батарей та інших енергомістких продуктів.

[ + – ] Tesla в Німеччині

Експерти стверджують, що хоча економіка США стикається з рекордною інфляцією, вона вийшла з пандемії коронавірусу відносно сильною, тоді як Китай продовжує вводити обмеження, а Європа дестабілізована війною. Наприклад, данська ювелірна компанія Pandora і німецький автовиробник Volkswagen оголосили про розширення своєї діяльності в США. Також компанія Tesla зупиняє свої плани щодо виробництва акумуляторних батарей у Німеччині, оскільки розглядає можливість отримання податкових пільг відповідно до Закону про зниження інфляції, підписаного президентом Джо Байденом у серпні.

[ + – ] Завод компанії Volkswagen

Деякі економісти попереджають, що виробники природного газу з Канади, США та Катару в середньостроковій перспективі не зможуть повністю замінити Росію як постачальник газу для Європи. Якщо це так, європейські виробники відчуватимуть на собі високі ціни на енергоносії аж до 2024 року, що може спричинити постійне погіршення стану європейського промислового сектору.

"Я думаю, що ми переживемо дві зими. Якщо Європа не зможе знайти дешевшого газу або збільшити обсяги відновлюваних джерел енергії, компанії почнуть шукати інші місця", — сказав генеральний директор австрійської компанії RHI Magnesita Стефан Боргас.

[ + – ] Хімічний завод BASF

Однак багато компаній обережно ставляться до зміни своїх стратегій на користь США через складність будівництва, наприклад, алюмінієвих заводів, які можуть коштувати мільярди і займати роки.

"Поки що неясно, чи буде це структурна зміна, чи тимчасова", — сказала представниця німецького хімічного гіганта BASF, одного з найбільших європейських покупців природного газу, який скоротив виробництво на бельгійських та німецьких заводах.

Нагадаємо, що ще на початку лютого 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа перебуває в енергетичній безпеці, і в разі скорочення поставок газу з Росії, його можна буде замінити зрідженим природним газом зі США, Катару, Єгипту, Азербайджану та газом з Норвегії.