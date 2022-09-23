Новые угрозы Путина подталкивают Евросоюз к существенному ужесточению санкций, — Bloomberg

Журналисты пишут, что план по ограничению цен на нефть может столкнуться с большим количеством препятствий. Однако, если решение будет принято, это должно сильно ударить по доходам Москвы.

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Государства-члены Европейского Союза стремятся в течение нескольких недель заключить политическое соглашение, которое наложило бы ограничение на цены на российскую нефть. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что такие решительные действия вызваны новыми угрозами президента РФ Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия и объявления в России мобилизации. Из-за этого Евросоюз хочет объединить усилия с США, чтобы как можно сильнее ударить по доходам Москвы.

Однако, как сказано в материале, такой план сталкивается с большим количеством препятствий. Дело в том, что санкционные решения требуют единогласия. Этот аспект особенно актуален, так как каждая страна имеет свои потребности в энергоресурсах.

В материале сказано, что представители стран-членов встретятся на выходных, чтобы обсудить новые санкции, которые, помимо ограничений на нефть, могут включать дополнительные ограничительные меры в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.

Источники сообщили журналистам, что многие детали еще предстоит проработать, в том числе установить предельную цену. Также остается неясным, как такое ограничение будет реализовано наряду с эмбарго ЕС на российскую нефть и запретом на услуги, необходимые для ее доставки, согласованным ранее в этом году.

Издание пишет, что представители государств-членов в Брюсселе будут стремиться достичь предварительной договоренности о ценовом пределе перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября. Однако мешать, как предполагается, будет Венгрия.

Так, сообщается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал у себя в стране кампанию критики любых энергетических санкций в масштабах всего блока. Так, Венгрия отложила принятие в июне пакета санкций ЕС, направленных против сырой нефти, и подписала его только после того, как получила исключения, которые по прежнему позволяли Будапешту получать доступ к трубопроводной нефти.

Ранее Фокус сообщал, что европейские производства переносят в США из-за высоких цен на энергоресурсы. В Европе может начаться эра деиндустриализации, поскольку операционная среда в США выглядит гораздо более благоприятной, особенно для производителей химической, сталелитейной и других энергоемких отраслей.

Еще напомним, что санкции лишают россиян импортного алкоголя. По итогам первых шести месяцев 2022 года, ввоз в Россию всех крепких напитков сократился почти на 35%, до 32,65 млн литров.