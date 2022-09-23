Нові погрози Путіна підштовхують Євросоюз до суттєвого посилення санкцій, — Bloomberg

Журналісти пишуть, що план обмеження цін на нафту може зіткнутися з великою кількістю перешкод. Однак, якщо рішення буде ухвалено, це має сильно вдарити за доходами Москви.

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Держави-члени Європейського Союзу прагнуть упродовж кількох тижнів укласти політичну угоду, яка б наклала обмеження на ціни на російську нафту. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що такі рішучі дії викликані новими погрозами президента РФ Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї та оголошення в Росії мобілізації. Через це Євросоюз хоче об'єднати зусилля зі США, щоб якнайсильніше вдарити по доходах Москви.

Однак, як сказано у матеріалі, такий план стикається з великою кількістю перешкод. Річ у тім, що санкційні рішення вимагають одностайності. Цей аспект особливо актуальний, тому що кожна країна має потреби в енергоресурсах.

У матеріалі сказано, що представники країн-членів зустрінуться у вихідні, щоб обговорити нові санкції, які, крім обмежень на нафту, можуть включати додаткові обмежувальні заходи щодо окремих осіб та секторів, таких як технології та предмети розкоші.

Джерела повідомили журналістам, що багато деталей ще потрібно опрацювати, зокрема встановити граничну ціну. Також залишається незрозумілим, як таке обмеження буде реалізовано поряд з ембарго ЄС на російську нафту та забороною на послуги, необхідні для її доставлення, узгодженою раніше цього року.

Видання пише, що представники держав-членів у Брюсселі прагнутимуть досягти попередньої домовленості про цінову межу перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня. Проте заважатиме, як передбачається, Угорщина.

Так, повідомляється, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпочав у країні кампанію критики будь-яких енергетичних санкцій у масштабах всього блоку. Так, Угорщина відклала ухвалення в червні пакета санкцій ЄС, спрямованих проти сирої нафти, і підписала його лише після того, як отримала винятки, які, як і раніше, дозволяли Будапешту отримувати доступ до трубопровідної нафти.

Раніше Фокус повідомляв, що європейські виробництва переносять до США через високі ціни на енергоресурси. У Європі може початися ера деіндустріалізації, оскільки операційне середовище в США виглядає набагато сприятливішим, особливо для виробників хімічної, сталеливарної та інших енергомістких галузей.

Ще нагадаємо, що санкції позбавляють росіян імпортного алкоголю. За підсумками перших шести місяців 2022 року, ввезення до Росії всіх міцних напоїв скоротилося майже на 35%, до 32,65 млн літрів.