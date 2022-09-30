Операция завершается: в ВСУ прокомментировали окружение войск РФ в Лимане

Генштабу ВСУ удалось переиграть противника в тактике, все подходы к Лиману обстреливаются украинскими силами.

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Вооруженные сил Украины завершают операцию по окружению подразделений войск РФ на Лиманском направлении. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает "Суспільне".

"Операция еще продолжается. Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", — заявил Череватый, добавив, что операция по окружению находится на этапе завершения.

При этом представитель украинских Вооруженных сил отметил, что группировка российских войск в районе Лимана гораздо сильнее укреплена и мотивирована, чем под Харьковом.

"Но наш Генеральный Штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки", — добавил Череватый.

В то же время представитель восточной группировки войск отказался назвать, какие населенные пункты на Лиманском направлении были освобождены за последнее время, так как бои еще продолжаются. Подробную информацию на этот счет, по словам Череватого, украинское военное командование опубликует позднее, "когда будут проведены все мероприятия по безопасности".

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что уже сегодня российским военным придется просить ВСУ о предоставлении коридора для выхода из "Лиманского котла".

Напомним, сегодня в сети появились видео, которые, как утверждают авторы публикаций, были сняты в Лимане. На них запечатлено как российские военные сбегают со своих позиций в регионе.

О том, что россияне пытаются сбежать из окруженного Лимана, также сообщил журналист Юрий Бутусов.