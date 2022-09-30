Оккупанты хотят до темноты прорваться из окруженного Лимана, — Бутусов (фото)

Украинские беспилотники сейчас фиксируют скопление колонны россиян в селе Заречное, расположенном в нескольких километрах восточнее Лимана.

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Россияне пытаются сбежать из окруженного Лимана, сообщил журналист Юрий Бутусов. На опубликованном им снимке с беспилотника видна колонна, состоящая из боевых машин и краденых гражданских автомобилей, которая сейчас находится в селе Заречное. Оттуда оккупанты хотят прорваться в село Торское.

"Эта улица – единственный путь, на котором россияне будут накапливаться, чтобы убежать, — так Бутусов прокомментировал снимок. — Путь простреливается украинцами".

Он отметил, что фото с беспилотника сделано около 13:30.

По данным журналиста, в самом Лимане россияне сформировали колонны, чтобы попытаться еще до темноты быстро прорваться из окружения. Они очень торопятся, так как опасаются, что в темноте украинская пехота выйдет за Торское и бегство станет невозможным.

Эту информацию подтверждает народный депутат, член оборонного комитета Рады Юрий Мысягин.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях опубликовали видео, на которых запечатлено, как солдаты Вооруженных сил РФ бегут со своих позиций во временно оккупированном Лимане Донецкой области.

Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны, ВСУ почти завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критически важные линии снабжения российских войск.

Также, по данным ISW, потеря Лимана обернется для российских войск обрушением еще одной линии фронта на Донбассе.