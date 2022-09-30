Окупанти хочуть до темряви прорватися з оточеного Лимана — Бутусов (фото)
Українські безпілотники зараз фіксують скупчення колони росіян у селі Зарічне, розташованому за кілька кілометрів на схід від Лимана.
Росіяни намагаються втекти з оточеного Лимана, повідомив журналіст Юрій Бутусов. На опублікованому ним знімку з безпілотника видно колону, що складається з бойових машин і крадених цивільних автомобілів, яка зараз перебуває в селі Зарічне. Звідти окупанти хочуть прорватися до села Торського.
"Ця вулиця — єдиний шлях, де росіяни с, щобкупчуватимуться втекти, — так Бутусов прокоментував знімок. — Шлях прострілюється українцями".
Він зазначив, що фото з безпілотника зроблено близько 13:30.
За даними журналіста, у самому Лимані росіяни сформували колони, щоб спробувати ще до темряви швидко прорватися з оточення. Вони дуже поспішають, бо побоюються, що в темряві українська піхота вийде за Торське, і втеча стане неможливою.
Цю інформацію підтверджує народний депутат, член оборонного комітету Ради Юрій Мисягін.
Раніше повідомлялося, що в соціальних мережах опублікували відео, на якому знято, як солдати Збройних сил РФ тікають зі своїх позицій у тимчасово окупованому Лимані Донецької області.
Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критично важливі лінії постачання російських військ.
Також, за даними ISW, втрата Лимана обернеться для російських військ обваленням ще однієї лінії фронту на Донбасі.