Операція завершується: у ЗСУ прокоментували оточення військ РФ у Лимані

Генштабу ЗСУ вдалося переграти супротивника у тактиці, всі підходи до Лимана обстрілюються українськими силами.

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Збройні сили України завершують операцію з оточення підрозділів військ РФ на Лиманському напрямку. Про це у п'ятницю, 30 вересня, повідомив представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає "Суспільне".

"Операція ще триває. Операція саме з оточення цього угруповання. Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, якими він доставляв боєприпаси і живу силу", — заявив Череватий, додавши, що операція з оточення перебуває на етапі завершення.

При цьому представник українських Збройних сил зазначив, що угруповання російських військ у районі Лимана набагато сильніше зміцнене та мотивоване, ніж під Харковом.

"Але наш Генеральний Штаб і штаб на місцях переграв їх тактично: планування і здійснення операції, як військові високого рівня досвідченості, підготовки", — додав Череватий.

Водночас представник східного угруповання військ відмовився назвати, які населені пункти на Лиманському напрямі було звільнено за останній час, оскільки бої ще продовжуються. Детальну інформацію щодо цього, за словами Череватого, українське військове командування опублікує пізніше, "коли будуть проведені всі заходи з безпеки".

Зі свого боку, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що вже сьогодні російським військовим доведеться просити ЗСУ про надання коридору для виходу з "Лиманського котла".

Нагадаємо, сьогодні у мережі з'явилися відео, які, як стверджують автори публікацій, були зняті в Лимані. На них відображено як російські військові тікають зі своїх позицій у регіоні.

Про те, що росіяни намагаються втекти з оточеного Лимана, також повідомив журналіст Юрій Бутусов.