Українські військові підійшли до околиць оточеного Лиману (відео)

Бійці ЗСУ підняли український прапор на стелі на в'їзді до населеного пункту.

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Українські військові, ймовірно, підійшли до оточеного міста Лиман у Донецькій області. Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео, на якому бійці ЗСУ стоять біля стели на в'їзді до населеного пункту та піднімають український прапор.

"1 жовтня, розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашій землі. Лимане, все буде Україна", — сказав український військовий на відео.

Лиман оточений

1 жовтня речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий розповів, що Лиман перебуває в оточенні української армії. Крім того, під контроль ЗСУ перейшли п'ять селищ навколо міста: Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти просили своє командування відійти з міста, проте їм відмовили.

Нагадаємо, 30 вересня в Генштабі заявляли, що операція з оточення Лимана завершується. У відомстві зазначали, що армії України вдалося переграти супротивника у тактиці, всі підходи до міста обстрілюються українськими силами.

Глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що війна в Україні завершиться незабаром. За його словами, це може статися вже наступного року з поверненням окупованого Криму.