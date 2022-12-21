Ближайшие два-три месяца могут быть решающими для Украины — Данилов

Секретарь СНБО назвал Россию "крысой, загнанной в тупик" и добавил, что это делает ее более опасной. Но в то же время добавил – на сегодня Москва не может победить Украину в открытом бою.

Related video

Украинские военные готовятся к тому, что ближайшие месяцы могут стать решающими в войне России против Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Голосу Америке".

"Мы понимаем, что на сегодняшний день возможностей Российской Федерации победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна. И мы готовимся очень активно к ближайшим месяцу-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте", — рассказал Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности отметил, что Украина сегодня получает куда больший объем военной помощи, чем это было весной, однако все равно страна нуждается в поддержке своих партнеров.

"Сегодня мы, понимая эти вызовы, максимально готовимся, но понимаем также, что нам очень необходима помощь наших партнеров. Та помощь, которая была в марте, апреле и мае – это совсем другая помощь, чем мы на сегодняшний день получаем. И если они раньше, условно говоря, поставляли каски, некоторые – бронежилеты, то на сегодняшний день они поставляют тяжелое вооружение, которое нам крайне необходимо, чтобы победить этого врага. Но мы осознаем, что мы защищаем не только себя. Мы защищаем всю Европу от этого нашествия", — добавил Данилов.

Он объяснил, что Россия не хочет воспринимать позицию мирового сообщества и отступить, чтобы было как можно меньше последствий для нее. Вместо этого россияне поставили все "на кон" и будут продолжать наступление.

Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизация в РФ была объявлена с целью проведения дальнейших наступательных действий на войне в Украине. Он также сообщил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение вторжения на территории Украины и доведения так называемой "спецоперации" до ее завершения.

Ранее сообщалось, что Шойгу также сказал, что численность ВС РФ надо увеличить до 1,5 миллиона человек. По его словам, в сейчас по контракту в ВС РФ служат 695 000 человек.

Также Фокус писал, что президент РФ Владимир Путин недавно пообещал "отличившимся" мобилизованным на войне в Украине выдать земельные участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе.