Путин точно возобновит наступление на Украину и попытается взять Киев, — МИД Польши

Попытки "сохранить лицо" России приведут только к большей угрозе, поэтому необходимо увеличивать давление на государство-агрессора и поставлять Украине все необходимое оружие, заявил замминистра внутренних дел Польши Яблонский.

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Россия должна выйти из войны против Украины полностью "побежденной и успокоившейся", а попытки "сохранить лицо" РФ представляют собой худший сценарий завершения боевых действий. Об этом в эфире польского радио RMF в пятницу, 3 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Павел Яблонский.

По словам польского дипломата, попытка "сохранить лицо России" была бы не только худшим сценарием текущей войны, но и опасным сигналом для других потенциальных агрессоров.

Также, по словам чиновника, Россия по-прежнему следует тем же принципам, что и во время Второй мировой войны и сейчас Европе необходимо усилить санкционное давление на государство-агрессора. Дипломат подчеркнул, что без санкций РФ сейчас была бы в "гораздо лучшем состоянии".

"(РФ могла бы) производить оружие гораздо быстрее. У нее был бы доступ к технологиям, которых сегодня нет… Сегодня в России используется старая техника со складов. У него ее много и она все еще крайне опасна. Представьте, что было бы, если бы Россия постоянно имела доступ к технологиям. Мы перекрыли этот доступ или, по крайней мере, сильно его ограничили", — проанализировал чиновник.

Согласно оценке Яблонски, у Европейского союза есть инструменты для применения санкций к тем организациям, которые помогают уклоняться от санкций. Вопрос в том, захочет ли блок ими воспользоваться и есть ли политическая готовность. Яблонский также считает, что ЕС должен запретить выдачу виз россиянам, позволяющим им въезжать в страны ЕС. Санкции должны распространяться и на уже выданные визы, добавил дипломат.

Замглавы МИД Польши также заявил, что вопрос возобновления наступления РФ на Украину "уже предрешен".

"Путин хотел бы снова напасть на Киев, если у него будет возможность. Вы должны быть готовы к тому, что это вторжение будет перманентным, атаки будут повторяться все время, они будут все более и более интенсивными, что будут последовательные волны мобилизации, массы техники — даже старой, даже не полностью рабочей… Поэтому помощь Украине нужна как можно скорее в максимально возможном объеме", — сказал Яблонский.

Напомним, 2 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что Владимир Путин планирует окружить Украину, чтобы затем атаковать с 2-3 направлений.

Тем временем, по данным аналитиков, президент Путин может снова переоценивать возможности Вооруженных сил своей страны, требуя полностью захватить Донецкую и Луганскую области к марту 2023 года.