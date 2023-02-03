Не смогут захватить Донбасс: Путин снова переоценивает возможности ВС РФ, – ISW

Аналитики не видят признаков того, российская армия накопила достаточно сил, чтобы выполнить требование президента РФ о захвате восточных областей Украины к марту.

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Президент российской Федерации Владимир Путин может снова переоценивать возможности Вооруженных сил своей страны, требуя полностью захватить Донецкую и Луганскую области к марту 2023 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 2 февраля.

По словам аналитиков, нет никаких видимых доказательств тому, что российская армия нарастила достаточно боевой мощи для того, чтобы вытеснить ВСУ с подконтрольной Украине части Донецкой области к концу февраля. На данный момент речь идет о 11 300 квадратных километрах.

Аналитики также предположили, что если ВС РФ в ближайшее время решатся на новое масштабное наступление в Украине, то оно, вероятно, преждевременно закончится во время апрельского сезона весенних дождей.

"Кульминация российских сил может затем создать благоприятные условия для украинских сил, чтобы использовать их в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после включения западных танковых поставок", — говорится в отчете.

Напомним, что 1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что Владимир Путин поставил перед ВС РФ задачу полностью захватить Донбасс к марту 2023 года.

По данным украинской разведки, российские оккупанты продолжают стягивать военную технику и личный состав к восточной границе Украины, что может говорить о подготовке к новому наступлению.

Фокус также писал о том, что 2 февраля Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что Владимир Путин планирует окружить Украину, чтобы затем атаковать с 2-3 направлений. По мнению премьера, ВС РФ могут дождаться, пока почва станет подходящей для продвижения военной техники.

Еще мы писали о том, что 31 января глава военной разведки Украины Кирилл Буданов поделился с журналистами прогнозом, согласно которому росийско-украинская война закончится в Крыму. Начальник ГУР также добавил, что участие белорусских военных в войне маловероятно.