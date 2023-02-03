Не зможуть захопити Донбас: Путін знову переоцінює можливості ЗС РФ, – ISW

Аналітики не бачать ознак того, що російська армія накопичила достатньо сил, щоб виконати вимогу президента РФ щодо захоплення східних областей України до березня.

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Президент Росії Володимир Путін може знову переоцінювати можливості Збройних сил своєї країни, вимагаючи повністю захопити Донецьку і Луганську області до березня 2023 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 лютого.

За словами аналітиків, немає жодних видимих доказів того, що російська армія наростила достатньо бойової сили для того, щоб витіснити ЗСУ з підконтрольної Україні частини Донецької області до кінця лютого. Наразі йдеться про 11 300 квадратних кілометрів.

Аналітики також припустили, що якщо ЗС РФ найближчим часом наважаться на новий масштабний наступ в Україні, він, ймовірно, передчасно закінчиться під час квітневого сезону весняних дощів.

"Кульмінація російських сил може потім створити сприятливі умови для українських сил, щоб використати їх у контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після включення західних танкових поставок", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що 1 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що Володимир Путін поставив перед ЗС РФ завдання повністю захопити Донбас до березня 2023 року.

За даними української розвідки, російські окупанти продовжують стягувати військову техніку та особовий склад до східного кордону України, що може говорити про підготовку нового наступу.

Фокус також писав про те, що 2 лютого Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що Володимир Путін планує оточити Україну, щоб потім атакувати з 2-3 напрямків. На думку прем'єра, ЗС РФ можуть дочекатися, поки ґрунт стане придатним для просування військової техніки.

Ще ми писали про те, що 31 січня глава військової розвідки України Кирило Буданов поділився з журналістами прогнозом, згідно з яким російсько-українська війна закінчиться у Криму. Начальник ГУР також додав, що участь білоруських військових у війні є малоймовірною.